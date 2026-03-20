Cambuur moet promotiefeest uitstellen na doldwaze nederlaag tegen Jong AZ

SC Cambuur moet het promotiefeest na een tumultueuze wedstrijd tegen Jong AZ uitstellen tot na het weekend. Na 90 minuten met een aantal schitterende doelpunten, een directe rode kaart voor Remco Balk en twee stilleggingen door scheidsrechter Wouter Wiersma, stond er een 3-4 overwinning voor de Alkmaarse talenten op het bord.

Cambuur wist op voorhand al dat het vrijdagavond officieus kon promoveren naar de Eredivisie. Bij winst op Jong AZ zou de ploeg van Henk de Jong op 73 punten komen. Nummer drie De Graafschap, dat later dit weekend het reeds gepromoveerde ADO Den Haag ontvangt, kan nog op maximaal datzelfde aantal komen, maar moet dan wel álles winnen. Het doelsaldo van de Superboeren (+9) is echter een stuk minder dan dat van Cambuur (+30), waardoor de strijd om de tweede plaats zo goed als beslecht zou zijn - mits de Leeuwardenaren vrijdag afrekenen met de talenten uit Alkmaar uiteraard.

Het was echter Jong AZ dat de score wist te openen in het Kooi Stadion. Rechtsbuiten Jasper Hartog tekende na nog geen tien minuten spelen voor de 0-1, door oog in oog met Cambuur-doelman Thijs Jansen diagonaal raak te schieten. De thuisploeg ging daarna op zoek naar een snelle gelijkmaker, maar hielp meerdere goede mogelijkheden om zeep. Tot dik vijf minuten voor rust. Centrale verdediger Jamal Amofa zag Henstra uit de rug van zijn man lopen en verzond een uitstekende boogbal, die door zijn ploeggenoot half uit de draai ineens uit de lucht op de pantoffel werd genomen. Kiyani Zeggen moest zijn meerdere erkennen: 1-1.

Kraay: 'Als Ronaldo deze maakt, gaat hij de hele wereld over'

Hans Kraay junior was in de rustanalyse vol lof over de gelijkmaker van Henstra. "Toine, ik vind dit zó goed. Mijn hele weekend is goed", zegt hij tegen presentator Toine van Peperstraten. Amofa krijgt de complimenten voor zijn assist, maar de manier van afmaken van Henstra spant de kroon. "Een geweldige loopactie, alles klopt aan deze goal. Als Ronaldo hem maakt, dan gaat hij de hele wereld over", aldus Kraay.

Een kwartier na rust kwam Jong AZ brutaal opnieuw op voorsprong. Rechtsback Jesper Hartog ontsnapte na een diepetepass aan de Cambuur-defensie, omspeelde de uitgekomen Jansen en schoof de bal vervolgens uit een lastige hoek binnen: 1-2. Cambuur moest opnieuw in de achtervolging en trok uiteindelijk een klein kwartiertje voor tijd de stand weer gelijk. Wederom was het een mooie goal: Ichem Ferrah zette vanaf de rechterflank een dribbel in langs drie tegenstanders en frommelde de bal vervolgens via een Alkmaars been in de verre hoek achter Zeggen: 2-2. Amper twee minuten later zette diezelfde Ferrah het Kooi Stadion opnieuw op zijn kop. Na een uitstekende crosspass van - weer - Amofah nam hij de bal goed aan, rommelde hij zich tussen twee tegenstanders door en krulde hij de bal in de verre kruising: 3-2.

Balk met een 'Suarezje'

Daarmee was Cambuur er echter nog steeds niet. Vijf minuten voor tijd kregen de bezoekers een penalty, nadat Cambuur-speler Balk met de hand een kopbal onder zijn eigen lat vandaan had getikt à la Luís Suarez op het WK van 2010 bij Uruguay - Ghana. Scheidsrechter Wouter Wiersma had geen keus en toonde Balk een directe rode kaart én legde de bal op de stip. Spits Yoël van de Ban zette zich achter de strafschop, maar gleed uit bij zijn aanloop. Daardoor leek hij de bal twee keer te raken, die daardoor in plaats van strak in de hoek met een kalm boogje door het midden in het doel belandde, omdat Jansen al een hoek had gekozen.

Eerste stillegging

De Cambuur-spelers protesteerden hevig - want de bal twee keer raken is uiteraard niet toegestaan en zou moeten betekenen dat de treffer zou worden afgekeurd, zo redeneerde men. Wiersma werd dan ook volop belaagd en ook de thuissupporters lieten zich niet onbetuigd. Omdat er vanuit het publiek voorwerpen op het veld werden gegooid, was Wiersma vervolgens genoodzaakt om de wedstrijd met nog drie minuten officiële speeltijd op de klok tijdelijk stil te leggen.

Kovács maakt de 3-4, supporter op het veld

Na een onderbreking van zo'n tien minuten kwamen beide elftallen het veld weer op en werd het restant hervat. Cambuur ging in ondertal alsnog op zoek naar een winnende treffer, maar kreeg in blessuretijd het deksel op de neus. Een vrije trap van Hartog belandde bij de tweede paal bij Bedegúz Kovács, die 'm ineens op de pantoffel nam en de stand op 3-4 bracht. Daarop rende een thuissupporter het veld op uit onvrede, waardoor Wiersma geen andere keuze had dan beide elftallen opnieuw richting de tunnel te sturen.

Wiersma besloot echter niet definitief te staken, maar het restant nog dezelfde avond uit te laten spelen. Daarin werd echter niet meer gescoord, waardoor Cambuur weet dat het dit weekend in ieder geval nog geen promotiefeest kan gaan vieren. De ploeg van De Jong hoeft echter niet lang te wachten op de volgende kans: komende dinsdag kan het in het uitduel bij FC Emmen (20.00 uur) alsnog gebeuren.