De Graafschap verkocht dit seizoen toptalenten als Othniël Raterink en Bouke Boersma, maar de talentenvijver in Doetinchem is daarmee allesbehalve opgedroogd. In de luwte heeft zich namelijk een volgende speler aangediend die zich in rap tempo ontwikkelt en in de kijker speelt: . Een analyse.

De 20-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap naar De Graafschap, dat hem overnam van PEC Zwolle. In Overijssel kwam hij nauwelijks aan spelen toe, met slechts drie Eredivisie-optredens op zijn cv. Technisch manager Berry Powel van De Graafschap zag echter voldoende potentie en haalde hem voor drie seizoenen naar De Vijverberg. “Teun is een dynamische middenvelder die erg comfortabel is aan de bal. Het is een middenvelder die graag de oplossing vooruit zoekt”, klonk het destijds.

Die verwachtingen van Powel maakt Gijselhart inmiddels waar. In Doetinchem ontwikkelt Gijselhart zich dit seizoen tot een belangrijke schakel op het middenveld. De door AZ-opgeleide speler opereert als centrale middenvelder, waarbij hij zowel als verbindingsspeler fungeert als een rol heeft in de opbouw. Hij laat zich regelmatig uitzakken om aanspeelbaar te zijn voor de verdediging. De Graafschap heeft hem ook graag aan de bal, want hij is de beste voetballer in de as en blijft onder druk opvallend rustig: Gijselhart fysiek sterk en balvast, draait zich makkelijk vrij en houdt het spel eenvoudig wanneer dat nodig is.

Uitblinker bij De Graafschap

Daarnaast beschikt ook over het vermogen om het spel te verleggen met een gerichte lange pass. Daarmee is hij van grote waarde in het spel van De Graafschap. Wat daarnaast opvalt, is zijn bijdrage zonder bal. Gijselhart komt over als een sierlijke voetballer, maar is in defensief opzicht een agressieve mannetjesputter. Hij is positioneel sterk, anticipeert goed op omschakelmomenten en wint daardoor veel van zijn duels. In aanvallend opzicht zijn zijn cijfers vooralsnog bescheiden, met 0 doelpunten en 2 assists. Uit data van FotMob blijkt daarentegen wel dat Gijselhart in vergelijking met zijn collega's op het middenveld een belangrijke bijdrage levert in het creëren van kansen.

Een assist van Gijselhart namens De Graafschap tegen Jong Ajax.

Gezien zijn statistieken is er in aanvallend opzicht nog ruimte voor verbetering. Met zijn kwaliteiten aan de bal kan Gijselhart in de toekomst vaker beslissend zijn in de eindfase. Daarnaast speelt hij in de opbouw soms te risicovol door de bal te lang vast te houden, waardoor tegenstanders de kans krijgen om in de omschakeling toe te slaan. Het zijn punten waarin de twintigjarige middenvelder zich de komende jaren nog kan ontwikkelen.

Duidelijk is dat hij zich nu al razendsnel ontwikkelt, en die groei bleef ook buiten Doetinchem niet onopgemerkt. Onlangs werd hij uitgeroepen tot grootste talent van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik ben een speler die veel ballen kan veroveren, een mannetje kan uitspelen en makkelijk kan uitdraaien. Ik voel me goed en word steeds belangrijker voor het team”, aldus de middenvelder zelf na het winnen van de prijs.

Transfer naar de Eredivisie

De stap van PEC Zwolle naar De Graafschap blijkt een schot in de roos voor de club en de speler. Tegelijkertijd rijst de vraag hoe lang hij nog in Doetinchem te bewonderen is. Hij beschikt over een uiterst interessant profiel voor clubs uit de Eredivisie. Het zou dan ook niet vreemd zijn als hij bij de nodige scouts met rood omcirkeld op het verlanglijstje staat.

Een eventueel vertrek zou sportief een aderlating zijn, maar is tegelijkertijd een beloning voor de koers die De Graafschap heeft ingezet. De club koos bewust voor een jonge, leergierige selectie die zich wil ontwikkelen en waarde wil creëren. Eerder leverde dat al een bedrag van twee miljoen euro op voor de transfers van Boersma en Raterink. Gijselhart lijkt de volgende speler waarmee De Graafschap gaat cashen.