Ajax-interim-trainer Óscar García heeft voor opheldering gezorgd over de situatie van . Waar directeur voetbal Marijn Beuker bij de komst van de Argentijn in februari nog een duidelijk traject schetste waarbij de aanvaller minuten zou maken in Jong Ajax, bleek de praktijk op De Toekomst weerbarstiger. Volgens García is er in de communicatie het nodige misgegaan, waardoor de winteraanwinst tot op heden nauwelijks aan spelen toekomt.

Bij de presentatie van Carrizo, die overkwam van Vélez Sarsfield, was het plan nog glashelder. "De komende periode krijgt Maher de ruimte om te acclimatiseren en te wennen aan het niveau. Hij zal daarbij minuten gaan maken bij Jong Ajax, maar hij zal ook zijn kansen krijgen in Ajax 1, om daar via invalbeurten verder door te groeien", zei Beuker na de komst van de buitenspeler.

In de praktijk kwam daar echter weinig van terecht. García, die in die periode nog de scepter zwaaide bij de beloften, wist naar eigen zeggen van niets. "Nee, dat was niet het plan. Toen ik trainer van Jong Ajax was, vertelde niemand mij dat hij beschikbaar was voor Jong Ajax", aldus de huidige hoofdcoach van de Amsterdammers.

García voelt zich schuldig over beperkte speeltijd

Inmiddels is Carrizo een vast gezicht op de bank bij het eerste elftal, maar tot veel speelminuten leidde dat nog niet. García erkent dat de situatie voor de jonge Argentijn lastig is, zeker omdat hij als trainer keuzes moet maken die ten koste gaan van fitte spelers. "Carrizo is een speler van het eerste elftal. Hij traint goed, maar hij is een van de voorbeelden waar ik me schuldig over voel", legt de keuzeheer uit.

"De spelers die in de basis stonden, speelden fantastisch. De wisselspelers pushen de basisspelers om op hun best te zijn", vervolgt de oefenmeester.

Taalbarrière hindert snelle aanpassing Carrizo

Naast de sportieve concurrentie speelt ook de aanpassing aan een nieuwe omgeving een rol in de beperkte inzetbaarheid van de aanvaller. Carrizo spreekt momenteel nog geen Engels, wat de communicatie op het veld bemoeilijkt. Toch ziet García wel degelijk progressie op het trainingsveld.

"Carrizo heeft meer aan het ritme van de trainingen van het eerste elftal. Hij heeft wat meer tijd nodig. Hij spreekt nog geen Engels. We helpen hem met de taal, zodat hij zich wat meer in de groep kan voegen. Hij gaat vooruit."