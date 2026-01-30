Maher Carrizo staat aan de vooravond van een overstap naar Europa. De negentienjarige rechtsbuiten van Vélez Sarsfield wordt al enige tijd in verband gebracht met FC Midtjylland, maar inmiddels is ook Ajax serieus in de race. Wat voor speler is Carrizo en hoe wordt hij door Ajax ingeschaald?

Toen anderhalve week geleden berichten verschenen in de Argentijnse pers over een aanstaande transfer naar FC Midtjylland, leek de toekomst van Carrizo beslist. Maar groen licht bleef uit en dus rook Ajax zijn kans. Volgens De Telegraaf heeft de club al een bod van vijf miljoen euro uitgebracht voor vijftig procent van de transferrechten van Carrizo.

Daar zou een hoog doorverkooppercentage voor Vélez aan vastzitten. Mocht Ajax dat doorverkooppercentage ooit willen afkopen, zal het ‘eenzelfde bedrag als de overeen te komen vaste som’ moeten betalen. Een akkoord met Ajax is voor Vélez dus ook een investering voor de toekomst. Ondertussen lijkt Midtylland af te haken, nadat een bod van circa 8,4 miljoen euro werd afgewezen. Her en der werd Carrizo ook genoemd als mogelijke versterking voor Feyenoord, maar van concrete interesse lijkt op dit moment geen sprake.

Jordi Cruijff, de aanstaande technisch directeur van Ajax, heeft Carrizo al langere tijd in het vizier. Wat voor speler heeft hij gezien? De negentienjarige Carrizo, die de naar Osasuna vertrokken Raúl Moro moet opvolgen, geldt als een groot talent in Argentinië. Hij is explosieve, linksbenige rechtsbuiten die graag langs de zestienmeterlijn naar binnen trekt. Carrizo zoekt graag zijn tegenstander op – en kan die ook passeren, mede omdat hij een goede versnelling in de benen heeft Soms schiet hij zelf, maar nog vaker probeert hij op dat moment een beslissende steekpass te versturen.

Vrijetrappenspecialist

Nog een kwaliteit: Carrizo kan een vrije trap rechtstreeks benutten. Dat deed hij al drie keer. Oscar Gloukh werd tegen Villarreal de eerste Ajacied sinds Mohammed Kudus in februari 2023 die een vrije trap er in één keer in schoot. Ook legt hij vrije trappen weleens panklaar neer bij zijn medespelers, want hij heeft een prima voorzet in huis.

Verder is Carrizo een speler die, met zijn voor Argentijnse begrippen forse 1 meter 80, de bal kan beschermen door spelers van zich af te houden. Hierdoor kan hij niet alleen als vleugelspits uit de voeten, maar desnoods ook in de punt van de aanval staan. Bij Vélez is hij incidenteel als centrumspits ingezet. In de jeugdopleiding speelde hij zelfs geregeld als nummer 9 en kroonde zich daar tot topscorer.

In 52 officiële wedstrijden voor Vélez Sarsfield, sinds zijn debuut in januari 2024, was hij goed voor 12 goals en 3 assists. Geen slechte cijfers voor een aanstormend talent dat meestal op de flank speelt. Op het WK Onder 20 van het afgelopen najaar haalde Argentinië de finale, mede dankzij drie doelpunten en een assist van Carrizo gedurende het toernooi. Maar volgens journalist Mike Verweij wordt Carrizo bij Ajax niet gezien als een speler die er meteen zal staan. “Nee, dat is een aankoop gericht op de toekomst. Een speler als David Neres heeft bewezen aan Zuid-Amerikanen dat het kan helpen om een halfjaar te wennen in Nederland, zodat hij er in het volgende seizoen kan staan. Dus de transfer van Carrizo, is er echt een voor de toekomst”, zegt de clubwatcher in de podcast Kick-Off.

Ajax weet ook dat Carrizo, zoals alle talenten van zijn leeftijd, nog consistenter worden. Na de verloren kwartfinale van de Copa Libertadores tegen Racing Club kreeg hij bijvoorbeeld kritiek om zijn mindere spel. Ook gaf Carrizo zelf toe dat de transferperikelen hun tol eisten: tijdens de onderhandelingen vroeg hij zijn coach deze maand om hem uit de basis te laten, omdat hij moeilijk ‘het hoofd koel kon houden’ met een mogelijke overgang in het achterhoofd.

Afgeketste transfer naar River Plate

Eerder deze maand leek Carrizo nog een binnenlandse transfer te maken. River Plate toonde serieuze belangstelling en bereikte zelfs een principeakkoord met Vélez: ~5 à 5,5 miljoen euro voor 50% van Carrizo’s transferrechten. De deal ketste echter af nadat Vélez op het laatste moment extra voorwaarden stelde. Zo wilde Vélez dat River 1 miljoen dollar (840.000 euro) extra zou betalen voor elke transferperiode waarin Carrizo niét doorverkocht werd.

Carrizo zelf stond niet te springen voor een binnenlandse transfer; volgens TyC Sports sloeg hij zowel River als Boca Juniors af omdat hij ‘van mening is dat het tijd is om de sprong naar Europa te maken’. Maar, zo benadrukte hij deze week zelf: “Ik heb de deuren nooit voor welke club dan ook gesloten, ik houd ze altijd open.”

Ook Boca Juniors polste Carrizo, maar kreeg te horen dat de speler een Europese transfer verkiest. In Argentinië oogstte Carrizo zelfs lof om zijn standpunt: “Niet iedereen durft in één transferperiode zowel River áls Boca af te wijzen,” merkte TyC op.

Emotioneel afscheid bij Vélez Sarsfield

Het lijkt erop dat Carrizo dinsdagavond zijn laatste wedstrijd voor Vélez speelde. Hij stond de gehele tweede helft op het veld tegen Talleres Cordoba (2-1 zege). Hij kreeg een staande ovatie van het thuispubliek. Na het laatste fluitsignaal kon hij zijn tranen niet bedwingen terwijl hij de fans groette. De jongeling zei dat de steun van de mensen hem diep raakte. Vélez-fans gunnen hem zijn overstap, en zijn eigenlijk ook wel blij dat Carrizo opteert voor Europa in plaats van een binnenlandse concurrent.

“Ik heb met de trainer gesproken en ik ben enorm dankbaar voor de steun die ik heb gekregen. Ik ben echt heel gelukkig en wil ook de mensen bedanken, die me vandaag goed ontvangen hebben, en mijn familie, die me altijd steunt. Want eerlijk gezegd was dit een hele zware periode voor mij, het was echt moeilijk", zei Carrizo. "Mijn hart is meer dan dankbaar richting de club, want sinds ik hier ben heeft ze me alles gegeven. Dus ja, ik zal altijd dankbaar blijven tegenover deze club. Ik weet nog steeds niks, ik was gefocust op de wedstrijd van vandaag."

