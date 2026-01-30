Kian Fitz-Jim (22) heeft een aanbod van Swansea City afgewezen en kiest ervoor om bij Ajax te blijven, zo meldt Voetbal International. De middenvelder, die bij de Amsterdammers nog een contract heeft tot medio 2027, wil het seizoen afmaken in de Johan Cruijff ArenA. De club uit Wales had zich concreet gemeld om de speler definitief over te nemen.
Fitz-Jim speelde vorig seizoen (2024/2025) nog een belangrijke rol onder trainer Francesco Farioli met 44 wedstrijden, maar zijn speeltijd is dit seizoen (2025/2026) een stuk beperkter. Hij kwam dit voetbaljaar tot vijftien optredens, waarvan tien in de Eredivisie en vijf in de Champions League, voornamelijk als invaller. Zijn rol is gemarginaliseerd onder interim-trainer Fred Grim, met slechts 392 speelminuten verdeeld over 15 wedstrijden, en tot dusver geen doelpunten of assists.
Hoewel meerdere Eredivisie-clubs informeerden naar de middenvelder en Swansea City een bod deed, heeft Fitz-Jim zijn voorkeur duidelijk gemaakt. "De speler heeft nog niet uitgesproken per se naar die club te willen", zo schrijft VI. Hij heeft 'op dit moment de voorkeur om het seizoen gewoon bij Ajax af te maken en daarna verder te kijken'. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat tussen de 4,4 en 5,9 miljoen euro.
Fitz-Jim heeft nog een doorlopende verbintenis in Amsterdam tot medio 2027, wat betekent dat hij na dit seizoen zijn laatste contractjaar ingaat. Dit maakt een vertrek in de zomer waarschijnlijk. Ajax staat immers open voor een transfer om ruimte te creëren op het middenveld en financiële middelen te genereren voor versterkingen.
Overzicht statistieken (bij Ajax)
Competitie
Seizoen 2024/2025
Seizoen 2025/2026 (tot jan.)
Eredivisie
27 wedstrijden (2 goals)
10 wedstrijden (0 goals)
Europees
15 wedstrijden (4 goals)
5 wedstrijden (0 goals)
Kian Fitz-Jim was ooit een begenadigd talent uit de Ajax opleiding, maar inmiddels voorbijgestreefd door andere spelers. Hij is het m.i. nét niet, komt op vele aspecten (iets) te kort voor het hoogste niveau. Dan kun je halsstarrig de bank blijven warm houden bij Ajax, maar daar schiet je niet zo veel mee op. Tóch maar eens om zich heen gaan kijken, lijkt me een goed plan...
