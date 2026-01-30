Live voetbal

Kian Fitz-Jim wijst aanbod van Swansea City af en wil bij Ajax blijven

Ajax-speler Kian Fitz-Jim
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 januari 2026, 10:34

Kian Fitz-Jim (22) heeft een aanbod van Swansea City afgewezen en kiest ervoor om bij Ajax te blijven, zo meldt Voetbal International. De middenvelder, die bij de Amsterdammers nog een contract heeft tot medio 2027, wil het seizoen afmaken in de Johan Cruijff ArenA. De club uit Wales had zich concreet gemeld om de speler definitief over te nemen.

Fitz-Jim speelde vorig seizoen (2024/2025) nog een belangrijke rol onder trainer Francesco Farioli met 44 wedstrijden, maar zijn speeltijd is dit seizoen (2025/2026) een stuk beperkter. Hij kwam dit voetbaljaar tot vijftien optredens, waarvan tien in de Eredivisie en vijf in de Champions League, voornamelijk als invaller. Zijn rol is gemarginaliseerd onder interim-trainer Fred Grim, met slechts 392 speelminuten verdeeld over 15 wedstrijden, en tot dusver geen doelpunten of assists.

Fitz-Jim wil seizoen afmaken in Amsterdam

Hoewel meerdere Eredivisie-clubs informeerden naar de middenvelder en Swansea City een bod deed, heeft Fitz-Jim zijn voorkeur duidelijk gemaakt. "De speler heeft nog niet uitgesproken per se naar die club te willen", zo schrijft VI. Hij heeft 'op dit moment de voorkeur om het seizoen gewoon bij Ajax af te maken en daarna verder te kijken'. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat tussen de 4,4 en 5,9 miljoen euro.

Toekomst onzeker na mislukte contractgesprekken

Fitz-Jim heeft nog een doorlopende verbintenis in Amsterdam tot medio 2027, wat betekent dat hij na dit seizoen zijn laatste contractjaar ingaat. Dit maakt een vertrek in de zomer waarschijnlijk. Ajax staat immers open voor een transfer om ruimte te creëren op het middenveld en financiële middelen te genereren voor versterkingen.

Overzicht statistieken (bij Ajax)

Competitie

Seizoen 2024/2025

Seizoen 2025/2026 (tot jan.)

Eredivisie

27 wedstrijden (2 goals)

10 wedstrijden (0 goals)

Europees

15 wedstrijden (4 goals)

5 wedstrijden (0 goals)

Docker
806 Reacties
74 Dagen lid
2.225 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sja Fitz-Jim...wat moeten we ervan zeggen? Af en toe goed voetballend maar overwegend behoorlijk beneden peil. Heeft veel te weinig laten zien. Sean Steur is veel beter.

dilima1966
3.143 Reacties
963 Dagen lid
16.216 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat kian Fitz-Jim verhuurd was aan Excelsior speelde hij niet zo slecht komt terug bij ajax en ineens is er niets meer van over

SWVoetbal
76 Reacties
231 Dagen lid
133 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kian Fitz-Jim was ooit een begenadigd talent uit de Ajax opleiding, maar inmiddels voorbijgestreefd door andere spelers. Hij is het m.i. nét niet, komt op vele aspecten (iets) te kort voor het hoogste niveau. Dan kun je halsstarrig de bank blijven warm houden bij Ajax, maar daar schiet je niet zo veel mee op. Tóch maar eens om zich heen gaan kijken, lijkt me een goed plan...

Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
0
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

