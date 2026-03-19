De Engelse media zijn onder de indruk van het optreden van Liverpool tegen Galatasaray (4-0). Manager Arne Slot krijgt de complimenten voor een van de sterkere wedstrijden van het seizoen.

‘Dit was een avond waarop zelfs Slots grootste tegenstanders hun pet moesten afnemen voor de Nederlander’, schrijft Liverpool Echo. ‘Zijn opstelling, waarbij hij spelers terugzette op hun favoriete posities en een tactische aanpassing doorvoerde om Mohamed Salah centraler een constante dreiging te laten vormen, pakte dit keer wél goed uit, waar een vergelijkbare zet tegen Tottenham Hotspur nog mislukte.’

Ook de BBC zag een overtuigend Liverpool. ‘De ploeg speelde negentig minuten lang met het vertrouwen en de intensiteit waar het de laatste tijd vaak aan ontbrak. Op Anfield trad Liverpool op als een regerend kampioen, al gebeurde dat tegen een tegenstander die nooit echt geloofde in een resultaat.’

The Guardian spreekt eveneens van een belangrijke avond voor Slot. ‘Op een warme lenteavond op Anfield, waar een comeback nodig was om een Europese campagne en mogelijk het seizoen te redden, leverde Liverpool. Slot heeft dit seizoen misschien niet alles goed gedaan, maar deze overtuigende zege op Galatasaray hoort daar zeker niet bij.’

Volgens The Standard kan Slot voorlopig weer even ademhalen. ‘De druk op de Nederlander is afgenomen na een dominante comeback in de return van de achtste finales. Liverpool maakte een achterstand van één doelpunt ongedaan en gaf een krachtig antwoord op de groeiende kritiek.’