Theo Janssen is verbaasd over het gedrag van Arne Slot tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Galatasaray (4-0). De Nederlander, die onder druk staat in Engeland, gedroeg zich volgens de analisten van Ziggo Sport ‘anders dan normaal’. Slot heeft daar zijn redenen voor.

Slot loodste Liverpool vorig jaar naar de landstitel, maar presteert dit seizoen wisselvallig met The Reds. Ook in de Champions League verloor hij de eerste wedstrijd van de achtste finale tegen Galatasaray, waardoor de druk hoog was voor de return. Opvallend was dat Slot gedurende het duel met veel meer passie dan normaal in zijn trainersvak stond.

Hélène Hendriks stelde dat Slot niet in zijn comfortzone zat. Theo Janssen vergeleek de Nederlander zelfs met Atlético Madrid-trainer Diego Simeone. “Je ziet toch dat de druk iets met hem doet. Net als een Simeone stond hij als een wilde langs de zijlijn. Dit is gedrag dat je niet vaak ziet bij Arne”, aldus de oud-voetballer van onder meer FC Twente en Vitesse.

Janssen: 'Dit gedrag van Slot gaat wel heel ver'

“Aan de andere kant kun je zeggen: het doet hem veel en hij is heel betrokken bij de ploeg. Maar ik vond dit wel een beetje too much. Ik zie toch liever de Arne Slot die rustiger naar een wedstrijd kijkt, want als je zó emotioneel bent, mis je veel momenten in een wedstrijd. Je kan beter gefocust naar een wedstrijd blijven kijken. Tuurlijk mag je je team aanmoedigen, maar dit ging wel heel erg ver”, vervolgt Janssen.

Slot verklaarde na afloop van het duel tegenover Ziggo Sport dat hij bewust meer energie in zijn coaching wilde leggen. “Niet omdat ik gestresst was, wat vast mensen willen vinden of zo”, begint hij stellig. “Ik ging niet uit mijn stekker, maar ik was heel nadrukkelijk bezig om te voorkomen waar ik dit seizoen al zo verschrikkelijk vaak ziek van ben geweest. Namelijk dat tegenstanders alleen maar hier komen om op de grond te liggen, tijd te rekken en te doen alsof ze geblesseerd zijn.” De Nederlander geeft aan dat hij met zijn gedrag een reactie wilde afgeven.