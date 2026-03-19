Arne Slot ergert zich aan tijdrekken Galatasaray: 'Dit kunnen we niet accepteren'

19 maart 2026, 08:12
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Liverpool-trainer Arne Slot heeft zich woensdagavond geïrriteerd aan het gedrag van tegenstander Galatasaray. De bezoekers uit Istanbul waren volgens hem constant bezig met tijdrekken.

Galatasaray hield het tempo van de wedstrijd in de eerste helft niet bepaald hoog, omdat op Anfield een 1-0 voorsprong te verdedigen had. Slot wist dat hij dat kon verwachten, maar liet zijn emoties langs de zijlijn duidelijk blijken. Na afloop van de wedstrijd, die door Liverpool met 4-0 werd gewonnen, ging hij in op het spel van de tegenstander.

“Ik ging niet uit mijn stekker, maar ik was heel nadrukkelijk bezig om te voorkomen waar ik dit seizoen al zo verschrikkelijk vaak ziek van ben geweest. Namelijk dat tegenstanders alleen maar hier komen om op de grond te liggen, tijd te rekken en net doen alsof ze geblesseerd zijn”, zei Slot bij Ziggo Sport.

'Dit kunnen we niet accepteren'

De oefenmeester wilde met zijn reactie een signaal afgeven. “Om iedereen te laten merken: dit kunnen we niet accepteren. Je moet het voetbal beschermen. Het is niet leuk meer dat het voetbal deze kant opgaat. Maar we hebben ons niet gek laten maken.”

Slot had zich vooraf al voorbereid op het spel van Galatasaray. “Ik had de wedstrijd tegen Juventus gezien, waarin de spelers veertien keer op de grond hadden gelegen. Daarmee haalden ze om de drie minuten het tempo uit de wedstrijd.”

➡️ Meer nieuws na Liverpool - Galatasaray

Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 13
Liverpool juicht tegen Galatasaray

Zeer welkome zege voor Slot: Liverpool naar kwartfinale Champions League na wervelende tweede helft

  • Gisteren, 23:00
  • 2
blessure Noa Lang

Grote paniek na duimblessure Noa Lang: fotografen in shock

  • Gisteren, 22:51
  • 1
Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

