Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft in de podcast De Maaskantine openhartig gesproken over de zware achillespeesblessure die hij eind januari opliep. De blessure zorgde ervoor dat hij zich serieuze vragen stelde over zijn toekomst als scheidsrechter.

Nijhuis raakte geblesseerd tijdens een training in Zeist, vlak voor de Eredivisie-topper tussen Feyenoord en PSV, een wedstrijd die hij eindelijk weer eens mocht leiden. “Als je net in de week ervoor geblesseerd raakt, merk je dat je veel emotioneler bent dan je denkt”, vertelt Nijhuis in de podcast van Sportnieuws.nl.

De scheidsrechter uit Enschede twijfelde zelfs aan zijn loopbaan. “Je bent ook op een leeftijd dat je je afvraagt of het allemaal nog wel goed komt. Dat gaat allemaal door je hoofd. Dat deed wel wat met me. Maar daar had ik twee weken voor nodig, en toen was het ook wel weer zo dat de knop omging.”

Op dit moment is Nijhuis volop bezig met zijn herstel. “De laatste tijd zat ik natuurlijk in zo’n schoen om het been in positie te houden. Dat heb ik nu een aantal weken gehad, maar nu mag ik langzaamaan weer bewegen. Het is nu zaak om de pees op te trainen, en dan moet het in augustus allemaal weer gaan gebeuren."