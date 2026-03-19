is met succes geopereerd in Liverpool. Dat heeft de aanvaller van Galatasaray donderdagochtend via sociale media laten weten.

Woensdagavond kende Lang een verschrikkelijke avond. Zijn ploeg verloor met 4-0 van Liverpool, maar het ergste was de blessure die hij opliep. De buitenspeler liep een ernstige duimblessure op nadat hij hard tegen de boarding botste en werd vervolgens met een brancard van het veld afgevoerd. De aanvaller verging van de pijn.

Lang is na het incident geopereerd in het ziekenhuis in Liverpool. Die operatie is succesvol verlopen: 'De operatie ging goed. Dank voor alle berichten. Shit happens', schrijft de international van het Nederlands elftal.