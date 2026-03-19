Noa Lang laat van zich horen en is succesvol geopereerd

19 maart 2026, 11:45   Bijgewerkt: 11:51
Noa Lang Galatasaray Alanyaspor
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Noa Lang is met succes geopereerd in Liverpool. Dat heeft de aanvaller van Galatasaray donderdagochtend via sociale media laten weten.

Woensdagavond kende Lang een verschrikkelijke avond. Zijn ploeg verloor met 4-0 van Liverpool, maar het ergste was de blessure die hij opliep. De buitenspeler liep een ernstige duimblessure op nadat hij hard tegen de boarding botste en werd vervolgens met een brancard van het veld afgevoerd. De aanvaller verging van de pijn.

Lang is na het incident geopereerd in het ziekenhuis in Liverpool. Die operatie is succesvol verlopen: 'De operatie ging goed. Dank voor alle berichten. Shit happens', schrijft de international van het Nederlands elftal.

➡️ Meer over de blessure van Noa Lang

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Liverpool juicht tegen Galatasaray

Zeer welkome zege voor Slot: Liverpool naar kwartfinale Champions League na wervelende tweede helft

Grote paniek na duimblessure Noa Lang: fotografen in shock

Barcelona walst over Newcastle United heen in spektakelstuk: 7-2

Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
6
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

