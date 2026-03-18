Live voetbal

Merkwaardig: Noa Lang mag niét invallen van ploeggenoot (!) Osimhen

18 maart 2026, 21:59   Bijgewerkt: 22:08
Noa Lang als wissel van Galatasaray
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Een opmerkelijk moment in de eerste helft van de Champions League-achtste finale tussen Liverpool en Galatasaray. Na 34 minuten leek Noa Lang al vroeg zijn opwachting te maken, maar door toedoen van Victor Osimhen ging de invalbeurt plotseling niet meer door.

Galatasaray won het eerste duel van de achtste finale met nipte cijfers (1-0), maar kreeg op Anfield al in de eerste helft de gelijkmaker om de oren (over twee duels). Dominik Szoboszlai was het eindstation na een ingestudeerde hoekschop.

Artikel gaat verder onder video

Kort na het doelpunt maakte Lang zich op voor een invalbeurt. Spits Osimhen kampte namelijk met een armblessure. Nadat de Nederlander zijn warming-up had afgerond en de laatste instructies kreeg van de technische staf, ging de wissel plotseling toch niet door.

Vanaf het veld leek Osimhen daar zelf een stokje voor te steken. De spits gaf duidelijk aan bij Okan Buruk dat de wissel niet moest plaatsvinden. De trainer gaf gehoor aan dat signaal, waardoor Lang zijn trainingspak weer moest aantrekken.

In de rustanalyse van Ziggo Sport uit Theo Janssen zijn verbazing over het feit dat Osimhen mocht blijven staan van de trainersstaf. "Die loopt al vanaf de tiende minuut alsof hij een mitella omheeft. Die jongen moet je gewoon wisselen. Galatasaray speelt gewoon met een man minder."

In de tweede helft is Osimhen achtergebleven in de kleedkamer en mocht Lang alsnog zijn opwachting maken.

➡️ Meer over Noa Lang

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • Gisteren, 20:34
  • Gisteren, 20:34
  • 12
Guardiola

Real Madrid wint chaotische wedstrijd in Manchester en schakelt City uit

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
  • 1
Liverpool-trainer Arne Slot

Van der Gijp stipt flater Slot aan: 'Luis Díaz is aan een geweldig seizoen bezig'

  • ma 16 maart, 20:25
  • 16 mrt. 20:25
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
6
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws