Een opmerkelijk moment in de eerste helft van de Champions League-achtste finale tussen Liverpool en Galatasaray. Na 34 minuten leek al vroeg zijn opwachting te maken, maar door toedoen van Victor Osimhen ging de invalbeurt plotseling niet meer door.

Galatasaray won het eerste duel van de achtste finale met nipte cijfers (1-0), maar kreeg op Anfield al in de eerste helft de gelijkmaker om de oren (over twee duels). Dominik Szoboszlai was het eindstation na een ingestudeerde hoekschop.

Kort na het doelpunt maakte Lang zich op voor een invalbeurt. Spits Osimhen kampte namelijk met een armblessure. Nadat de Nederlander zijn warming-up had afgerond en de laatste instructies kreeg van de technische staf, ging de wissel plotseling toch niet door.

Vanaf het veld leek Osimhen daar zelf een stokje voor te steken. De spits gaf duidelijk aan bij Okan Buruk dat de wissel niet moest plaatsvinden. De trainer gaf gehoor aan dat signaal, waardoor Lang zijn trainingspak weer moest aantrekken.

In de rustanalyse van Ziggo Sport uit Theo Janssen zijn verbazing over het feit dat Osimhen mocht blijven staan van de trainersstaf. "Die loopt al vanaf de tiende minuut alsof hij een mitella omheeft. Die jongen moet je gewoon wisselen. Galatasaray speelt gewoon met een man minder."

In de tweede helft is Osimhen achtergebleven in de kleedkamer en mocht Lang alsnog zijn opwachting maken.