Live voetbal

Noa Lang sneert naar Antonio Conte: 'Ik krijg hier wél vertrouwen'

Noa Lang bij Galatasaray
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 februari 2026, 10:26

Noa Lang heeft na zijn glansrol in de Champions League een sneer uitgedeeld aan zijn voormalige trainer Antonio Conte. De aanvaller, die door Galatasaray wordt gehuurd van Napoli, liet na de overwinning op Juventus weten eindelijk weer het vertrouwen te voelen dat hij onder Conte in Italië moest missen.

Galatasaray won dinsdagavond in een spectaculair duel met 5-2 van Juventus. Lang had een belangrijk aandeel in de overwinning, want de oud-aanvaller van PSV en Ajax scoorde twee keer. Toch was hij niet helemaal tevreden over zijn eigen optreden: "Ik vond dat ik slordig speelde en niet veel in het spel voorkwam. Normaal is het andersom, dan ben ik heel dreigend en dan scoor ik niet. Dit is ook wel een keer goed."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens richtte Lang zich op zijn oude trainer, Antonio Conte. Volgens hem is de samenwerking met Conte totaal anders dan met zijn huidige coach Okan Buruk: "Hier heb ik een toptrainer, met wie ik wél een goede band heb. Ik ben hem dankbaar voor het vertrouwen dat ik hier wél krijg."

Door de uitspraken van Lang lijkt het onrealistisch dat hij in de toekomst nog samenwerkt met Conte. In Istanbul zit hij duidelijk op zijn plek en geniet hij van het spelen voor Galatasaray, vooral tijdens thuiswedstrijden: "Ik schrok echt van de sfeer. Ze floten zo hard toen de tegenstander de bal had. Ik kreeg ruis in mijn oren."

FCUpdate app voor Android
© -
FCUpdate app voor iOS
© -
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vinicius Junior

Benfica - Real Madrid ontspoort volledig en wordt stilgelegd

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
  • 1
Noa Lang bij Galatasaray

Wesley Sneijder is blij voor Noa Lang na transfer: 'Anders kan hij vervelend worden'

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
  • 1
Gianluca Prestianni en Vinicius Junior

Thibaut Courtois: 'Prestianni noemde Vinícius een aap'

  • Gisteren, 23:33
  • Gisteren, 23:33
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Galatasaray - Juventus

Galatasaray
5 - 2
Juventus
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Antonio Conte

Antonio Conte
Napoli
Team: Napoli
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (31 jul. 1969)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel