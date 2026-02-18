heeft na zijn glansrol in de Champions League een sneer uitgedeeld aan zijn voormalige trainer Antonio Conte. De aanvaller, die door Galatasaray wordt gehuurd van Napoli, liet na de overwinning op Juventus weten eindelijk weer het vertrouwen te voelen dat hij onder Conte in Italië moest missen.

Galatasaray won dinsdagavond in een spectaculair duel met 5-2 van Juventus. Lang had een belangrijk aandeel in de overwinning, want de oud-aanvaller van PSV en Ajax scoorde twee keer. Toch was hij niet helemaal tevreden over zijn eigen optreden: "Ik vond dat ik slordig speelde en niet veel in het spel voorkwam. Normaal is het andersom, dan ben ik heel dreigend en dan scoor ik niet. Dit is ook wel een keer goed."

Vervolgens richtte Lang zich op zijn oude trainer, Antonio Conte. Volgens hem is de samenwerking met Conte totaal anders dan met zijn huidige coach Okan Buruk: "Hier heb ik een toptrainer, met wie ik wél een goede band heb. Ik ben hem dankbaar voor het vertrouwen dat ik hier wél krijg."

Door de uitspraken van Lang lijkt het onrealistisch dat hij in de toekomst nog samenwerkt met Conte. In Istanbul zit hij duidelijk op zijn plek en geniet hij van het spelen voor Galatasaray, vooral tijdens thuiswedstrijden: "Ik schrok echt van de sfeer. Ze floten zo hard toen de tegenstander de bal had. Ik kreeg ruis in mijn oren."