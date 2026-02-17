Thibaut Courtois: 'Prestianni noemde Vinícius een aap'

Spelers van Real Madrid treden naar buiten over het incident tussen en in de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid. Ze beweren dat Vinícius door Prestianni racistisch werd bejegend. Ook de analisten bij Ziggo Sport vermoeden dat.

“Het was niet alleen Vinícius die hoorden wat Prestianni zei. Alle spelers in de buurt hebben het gehoord”, zegt Federico Valverde in de Spaanse pers na de 0-1 zege van Real Madrid. “Hij zei een heel triest woord. Als je je mond bedekt om iets te zeggen, doe je dat omdat je iets slechts zegt.”

Artikel gaat verder onder video

Doelman Thibaut Courtois komt bij Ziggo Sport eveneens met een verklaring. “Vini zegt dat hij ‘aap’ werd genoemd. Ik geloof hem op zijn woord. Als ploeg staan we achter hem. Wij tolereren racisme niet. Hij besliste uiteindelijk om verder te spelen.”

Analist Danny Blind twijfelt niet aan de oprechtheid van Vinícius. “Zijn reactie was zo eerlijk. Dat verzin je niet als speler, je gaat niet zo reageren als er niks gezegd wordt. Hij was echt ontdaan.”

'Benfica heeft ook donkere jongens'

Wesley Sneijder vindt Prestianni een watje. “Dan moet je een kerel zijn. Dan moet je niet je shirt over je hoofd trekken, maar het gewoon zeggen. Het is sowieso schandalig dat zulke dingen vandaag de dag nog gebeuren. Maar er is nog iets: die jongen speelt zelf in een elftal met een paar donkere jongens. Ik ben benieuwd hoe die erop reageren. Als ik zijn teamgenoot was, zou ik nu ook bloedlink zijn op hem. Ik denk dat die teamgenoten ook wel honderd procent zeker weten dat Vinícius dit niet verzint.”

“Ik twijfel er totaal niet aan. Je staat 0-1 voor, je maakt net een wereldgoal, dan ga je niet zomaar naar de scheidsrechter hiermee. Je kunt er vergif op innemen dat het waar is. Maar je kan het niet bewijzen”, aldus Sneijder, waarop Blind aanvult: “Hij zal het ontkend hebben. Dan is het helaas over. Het moet bewezen worden, net als in het strafrecht. Het is triest.”