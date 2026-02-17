Live voetbal

Thibaut Courtois: 'Prestianni noemde Vinícius een aap'

Gianluca Prestianni en Vinicius Junior
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 februari 2026, 23:33

Spelers van Real Madrid treden naar buiten over het incident tussen Vinícius Júnior en Gianluca Prestianni in de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid. Ze beweren dat Vinícius door Prestianni racistisch werd bejegend. Ook de analisten bij Ziggo Sport vermoeden dat.

“Het was niet alleen Vinícius die hoorden wat Prestianni zei. Alle spelers in de buurt hebben het gehoord”, zegt Federico Valverde in de Spaanse pers na de 0-1 zege van Real Madrid. “Hij zei een heel triest woord. Als je je mond bedekt om iets te zeggen, doe je dat omdat je iets slechts zegt.”

Artikel gaat verder onder video

Doelman Thibaut Courtois komt bij Ziggo Sport eveneens met een verklaring. “Vini zegt dat hij ‘aap’ werd genoemd. Ik geloof hem op zijn woord. Als ploeg staan we achter hem. Wij tolereren racisme niet. Hij besliste uiteindelijk om verder te spelen.”

Analist Danny Blind twijfelt niet aan de oprechtheid van Vinícius. “Zijn reactie was zo eerlijk. Dat verzin je niet als speler, je gaat niet zo reageren als er niks gezegd wordt. Hij was echt ontdaan.”

'Benfica heeft ook donkere jongens'

Wesley Sneijder vindt Prestianni een watje. “Dan moet je een kerel zijn. Dan moet je niet je shirt over je hoofd trekken, maar het gewoon zeggen. Het is sowieso schandalig dat zulke dingen vandaag de dag nog gebeuren. Maar er is nog iets: die jongen speelt zelf in een elftal met een paar donkere jongens. Ik ben benieuwd hoe die erop reageren. Als ik zijn teamgenoot was, zou ik nu ook bloedlink zijn op hem. Ik denk dat die teamgenoten ook wel honderd procent zeker weten dat Vinícius dit niet verzint.”

“Ik twijfel er totaal niet aan. Je staat 0-1 voor, je maakt net een wereldgoal, dan ga je niet zomaar naar de scheidsrechter hiermee. Je kunt er vergif op innemen dat het waar is. Maar je kan het niet bewijzen”, aldus Sneijder, waarop Blind aanvult: “Hij zal het ontkend hebben. Dan is het helaas over. Het moet bewezen worden, net als in het strafrecht. Het is triest.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vinicius Junior

Benfica - Real Madrid ontspoort volledig en wordt stilgelegd

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
  • 1
Abdellah Ouazane en Jorthy Mokio bij Ajax

Ajax-speler Ouazane over afgeketste transfer: ‘Een harde klap’

  • do 12 februari, 11:45
  • 12 feb. 11:45
  • 1
José Mourinho

'Mourinho volgt Martínez na het WK op als bondscoach van Portugal'

  • di 10 februari, 10:27
  • 10 feb. 10:27
  • 1
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Benfica - Real Madrid

Benfica
0 - 1
Real Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni
Benfica
Team: Benfica
Leeftijd: 20 jaar (31 jan. 2006)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Benfica
18
2
2024/2025
Benfica II
5
1
2024/2025
Benfica
8
0
2023/2024
Benfica II
6
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel