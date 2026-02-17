Live voetbal

Sneijder haalt keihard uit naar Otamendi: 'Hij is niet goed bij z'n hoofd'

Nicolas Otamendi en Vinicius Junior
Foto: © Imago
17 februari 2026, 23:23

Wesley Sneijder en Danny Blind hebben geen goed woord over van een Nicolás Otamendi in de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid. De verdediger van Benfica toonde Vinícius Júnior een tatoeage op zijn eigen lichaam, met prijzen die hij heeft gewonnen.  

“Het was geen vriendelijke avond, waarbij Nicolas als kind even liet zien wat hij allemaal op zijn buik heeft laten zetten. Namelijk de Copa América, de Finalissima — waar je de EK-winnaar tegen de Copa América-winnaar speelt — en de wereldbeker. Smaakvol, of niet?”, vraagt presentator Wytse van der Goot bij Ziggo Sport.

Sneijder vindt het onbegrijpelijk. “Dat doe je bij een 1-0 achterstand? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd, of wel? Ik had, als ik Vinícius was, wel gezegd: ‘Maar vriend, die wereldbeker… die heb jij niet gewonnen, Messi heeft ‘m gewonnen. Jij hebt er niks mee te maken, je mag blij zijn dat Messi het voor jou gedaan heeft.’”

“En dan bij iemand die ik weet niet hoe vaak de Champions League heeft gewonnen, vier of vijf keer (twee keer, red.). Je doet het bij de verkeerde. Dan kan je dat misschien bij anderen doen, maar niet bij Vinícius”, vindt de voormalig Real Madrid-middenvelder.

Blind is het daar compleet mee eens. “Dit is echt te kinderachtig, te zielig voor woorden, dat je op zo’n moment daarop gaat wijzen. Dat je dat doet tegen iemand die net geen wereldkampioen is geworden, maar voor de rest alles gewonnen heeft als voetballer. Ja, waanzin. Eigenlijk was het de hele tweede helft chaos.”

Benfica - Real Madrid

Benfica
0 - 1
Real Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

