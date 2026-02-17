Live voetbal

Sparta en NEC delen de punten, nummer twee Feyenoord steviger in zadel

Bruno Martins Indi
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 februari 2026, 21:48

Sparta Rotterdam en NEC hebben de punten gedeeld bij de hervatting van hun wedstrijd. Het duel, dat zondag al vroeg werd gestaakt door hevige sneeuwval, eindigde dinsdag in 1-1. NEC neemt daardoor de derde plek over van Ajax, terwijl Sparta vijfde blijft. Nummer drie Feyenoord zit iets steviger in het zadel, nu NEC op drie punten achterstand staat.

Na een hervatting vanaf minuut zes – het duel werd zondag al na 416 seconden stilgelegd – duurde het lang voordat het publiek op Spangen echt werd vermaakt. Sparta was in de eerste helft iets dreigender. Tobias Lauritsen kopte over, Joshua Kitolano dook gevaarlijk op en vlak voor rust moest NEC opgelucht ademhalen toen een scrimmage voor het doel ternauwernood werd overleefd.

Artikel gaat verder onder video

NEC stelde daar aanvankelijk weinig tegenover. Bryan Linssen werkte hard maar kreeg nauwelijks bespeelbare ballen, terwijl Kodai Sano en Basar Önal moeite hadden om tussen de linies ruimte te vinden. Doelman Gonzalo Crettaz hield zijn ploeg met enkele alerte ingrepen op de been, onder meer bij een kopbal van Bruno Martins Indi en een vrije trap van Kitolano die hij over tikte.

Kort na rust werd het duel levendiger. Sano dwong Joël Drommel met een venijnig schot tot een redding met de vingertoppen, maar het was Sparta dat toesloeg. Uit een hoekschop kreeg NEC de bal niet overtuigend weggewerkt. Een poging van Young werd van richting veranderd, waarna Bruno Martins Indi van dichtbij de 1-0 binnentikte. Het Kasteel ontplofte: Sparta leek op weg naar opnieuw een thuiszege in een ijzersterke serie.

Ogawa kopt NEC langszij

Dick Schreuder reageerde met een offensieve impuls en bracht met Koki Ogawa, Danilo en Youssef El Kachati extra vuur in de voorhoede. Die ingreep sorteerde effect. Een vrije trap van Kodai Sano werd bij de tweede paal met overtuiging binnengekopt door Ogawa: 1-1. De Japanse spits onderstreepte daarmee zijn waarde in de lucht; alleen landgenoot Ayase Ueda maakte dit eredivisieseizoen meer kopdoelpunten (4 om 6).

In de fase daarna golfde het spel op en neer. Kaplan dwong Drommel tot een knappe redding richting de bovenhoek, terwijl Sparta via standaardsituaties gevaarlijk bleef. Een winnaar kwam er echter niet.

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
© -

Wie wordt tweede in de Eredivisie?

Laden...
71 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Zinchenko

Ajax-verdediger Zinchenko is de rest van het seizoen uitgeschakeld

  • Gisteren, 15:35
  • Gisteren, 15:35
  • 8
Raheem Sterling

Driessen vreest voor spoedige blessure bij Sterling: ‘Scenario zoals Zinchenko’

  • Gisteren, 17:40
  • Gisteren, 17:40
  • 2
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sparta - NEC

Sparta Rotterdam
1 - 1
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36
7
Twente
23
12
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel