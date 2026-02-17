Sparta en NEC delen de punten, nummer twee Feyenoord steviger in zadel

Sparta Rotterdam en NEC hebben de punten gedeeld bij de hervatting van hun wedstrijd. Het duel, dat zondag al vroeg werd gestaakt door hevige sneeuwval, eindigde dinsdag in 1-1. NEC neemt daardoor de derde plek over van Ajax, terwijl Sparta vijfde blijft. Nummer drie Feyenoord zit iets steviger in het zadel, nu NEC op drie punten achterstand staat.

Na een hervatting vanaf minuut zes – het duel werd zondag al na 416 seconden stilgelegd – duurde het lang voordat het publiek op Spangen echt werd vermaakt. Sparta was in de eerste helft iets dreigender. Tobias Lauritsen kopte over, Joshua Kitolano dook gevaarlijk op en vlak voor rust moest NEC opgelucht ademhalen toen een scrimmage voor het doel ternauwernood werd overleefd.

NEC stelde daar aanvankelijk weinig tegenover. Bryan Linssen werkte hard maar kreeg nauwelijks bespeelbare ballen, terwijl Kodai Sano en Basar Önal moeite hadden om tussen de linies ruimte te vinden. Doelman Gonzalo Crettaz hield zijn ploeg met enkele alerte ingrepen op de been, onder meer bij een kopbal van Bruno Martins Indi en een vrije trap van Kitolano die hij over tikte.

Kort na rust werd het duel levendiger. Sano dwong Joël Drommel met een venijnig schot tot een redding met de vingertoppen, maar het was Sparta dat toesloeg. Uit een hoekschop kreeg NEC de bal niet overtuigend weggewerkt. Een poging van Young werd van richting veranderd, waarna Bruno Martins Indi van dichtbij de 1-0 binnentikte. Het Kasteel ontplofte: Sparta leek op weg naar opnieuw een thuiszege in een ijzersterke serie.

Ogawa kopt NEC langszij

Dick Schreuder reageerde met een offensieve impuls en bracht met Koki Ogawa, Danilo en Youssef El Kachati extra vuur in de voorhoede. Die ingreep sorteerde effect. Een vrije trap van Kodai Sano werd bij de tweede paal met overtuiging binnengekopt door Ogawa: 1-1. De Japanse spits onderstreepte daarmee zijn waarde in de lucht; alleen landgenoot Ayase Ueda maakte dit eredivisieseizoen meer kopdoelpunten (4 om 6).

In de fase daarna golfde het spel op en neer. Kaplan dwong Drommel tot een knappe redding richting de bovenhoek, terwijl Sparta via standaardsituaties gevaarlijk bleef. Een winnaar kwam er echter niet.