Moment van genialiteit van Vinícius beslist compleet ontspoord duel met Benfica

Real Madrid heeft dinsdagavond in de Champions League een belangrijke uitzege geboekt bij Benfica: 0-1. De wedstrijd in het Estádio da Luz kreeg echter een grimmige bijsmaak. Na de openingstreffer van liep de spanning zó hoog op dat het duel meerdere keren stil lag, er chaos ontstond langs de zijlijn én er in de slotfase voorwerpen op het veld belandden richting de Braziliaan.

Vinícius slaat toe

Het was een weerzien tussen de ploegen die op de laatste speeldag van de Champions League, drie weken geleden, ook al tegenover elkaar stonden. Toen won Benfica met 4-2; het late doelpunt van keeper Anatoliy Trubin bezorgde de Portugezen een plek in de knock-outfase.

Artikel gaat verder onder video

Na een vermakelijke eerste helft zonder goals brak Vinícius kort na rust de ban met een moment van pure klasse. Hij kapte vanaf links naar binnen en krulde de bal met rechts in de verre bovenhoek: 0-1. Na het doelpunt volgde chaos: Vinícius kreeg geel voor zijn viering richting het thuispubliek en vrijwel direct daarna ontstond er een opstootje. Er viel zelfs een rode kaart voor de Madrileense bank, terwijl Vinícius zichtbaar woedend raakte en even aangaf niet door te willen spelen. Het spel lag uiteindelijk ongeveer tien minuten stil voordat de boel weer enigszins onder controle was. Volgens journalisten in Spanje maakte Vinícius melding van racisme door tegenstander Gianluca Prestianni.

Benfica bleef na de onderbreking jagen op de gelijkmaker, maar Real hield het compact. Thibaut Courtois moest ook een keer alert zijn met een knappe redding op een gevaarlijke voorzet, maar verder wist Madrid de grootste dreiging weg te houden.

Mourinho verliest controle, slotfase ontspoort met projectielen

De onrust bleef doorsudderen. Benfica-trainer José Mourinho ging in minuut 86 volledig door het lint na een moment waarbij hij een kaart voor Vinícius eiste. De Portugees kreeg eerst geel, bleef doorrazen en zag vervolgens zijn tweede gele kaart: rood en naar de tribune. In de blessuretijd werd het nog erger. Er kwamen twaalf minuten extra tijd bij en daarin ging het mis: bij corners voor Real werden voorwerpen het veld opgegooid, eerst richting het strafschopgebied en later opnieuw, toen Vinícius de hoekschop wilde nemen. De scheidsrechter legde het spel weer stil, waarna de corner uiteindelijk pas veel later genomen kon worden.

Real Madrid speelde het vervolgens zakelijk uit. Trainer Arbeloa bracht Brahim Díaz en later debutant Thiago Pitarch, terwijl Dani Carvajal in de slotminuten inviel om de boel dicht te timmeren. Benfica kreeg nog een corner, maar zonder resultaat. Zo bleef het 0-1: sportief een Madrileense opsteker, maar met een nasmaak die vooral door de wanordelijkheden en het wangedrag vanaf de tribunes werd bepaald. Bij de return is Mourinho geschorst.

