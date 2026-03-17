Domper voor Feyenoord: Hwang op krukken gespot, Klassieker lijkt onhaalbaar

17 maart 2026, 14:57
Feyenoord lijkt komende zondag in De Klassieker tegen Ajax geen beroep te kunnen doen op In-Beom Hwang. De Zuid-Koreaanse middenvelder viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het gewonnen duel met stadgenoot Excelsior (2-1).

Hwang greep in de eerste helft, na een duel met Noah Naujoks, schreeuwend van de pijn naar zijn enkel. De middenvelder moest uiteindelijk ondersteund door twee leden van de medische staf het veld verlaten, Bart Nieuwkoop was zijn vervanger.

Tot overmaat van ramp haalde ook híj de eindstreep niet: Nieuwkoop moest de strijd twintig minuten voor tijd staken en ging in tranen van het veld. Trainer Robin van Persie bevestigde na afloop dat hij 'onzeker' is voor de krachtmeting met Ajax van komende zondag.

Het heeft er alle schijn van dat Hwang De Klassieker eveneens niet gaat halen. FCUpdate heeft de Zuid-Koreaan dinsdagmiddag op krukken gespot in het centrum van Rotterdam. Dat wordt eveneens gemeld door het Algemeen Dagblad.

Van Persie kan tegen Ajax sowieso geen beroep doen op Mats Deijl. De rechtsback liep tegen Excelsior tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen op, en is derhalve geschorst. Daarnaast zijn ook de geblesseerden Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste, Sem Steijn, Gernot Trauner én Tsuyoshi Watanabe allen niet van de partij.

Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

AJASPA

Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

Het zit Robin van Persie niet mee met al die blessuregevallen, dit gun je geen enkele trainer.

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

