Feyenoord lijkt komende zondag in De Klassieker tegen Ajax geen beroep te kunnen doen op . De Zuid-Koreaanse middenvelder viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het gewonnen duel met stadgenoot Excelsior (2-1).

Hwang greep in de eerste helft, na een duel met Noah Naujoks, schreeuwend van de pijn naar zijn enkel. De middenvelder moest uiteindelijk ondersteund door twee leden van de medische staf het veld verlaten, Bart Nieuwkoop was zijn vervanger.

Tot overmaat van ramp haalde ook híj de eindstreep niet: Nieuwkoop moest de strijd twintig minuten voor tijd staken en ging in tranen van het veld. Trainer Robin van Persie bevestigde na afloop dat hij 'onzeker' is voor de krachtmeting met Ajax van komende zondag.

Het heeft er alle schijn van dat Hwang De Klassieker eveneens niet gaat halen. FCUpdate heeft de Zuid-Koreaan dinsdagmiddag op krukken gespot in het centrum van Rotterdam. Dat wordt eveneens gemeld door het Algemeen Dagblad.

Van Persie kan tegen Ajax sowieso geen beroep doen op Mats Deijl. De rechtsback liep tegen Excelsior tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen op, en is derhalve geschorst. Daarnaast zijn ook de geblesseerden Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste, Sem Steijn, Gernot Trauner én Tsuyoshi Watanabe allen niet van de partij.