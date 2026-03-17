Kees van Wonderen sluit niet uit dat hij in een later stadium alsnog aan de slag gaat als technisch directeur van Feyenoord. De 57-jarige oud-verdediger was vanaf eind februari al uitgebreid met de club in gesprek over de functie, maar besloot uiteindelijk om nog niet in te stappen.

Dennis te Kloese combineert bij Feyenoord al jaren de functies van algemeen én technisch directeur. Het leek er vorige maand sterk op dat hij de technische portefeuille zou gaan overdragen aan Van Wonderen. Die fungeerde na zijn spelersloopbaan vooral als trainer. Zo was Van Wonderen assistent bij FC Twente en het Nederlands elftal en werkte hij als hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles, sc Heerenveen en Schalke 04. Bij Twente deed hij zijn enige bestuurlijke ervaring op: tussen 2010 en 2012 assisteerde Van Wonderen technisch manager Cees Lok.

In de podcast D'n Hoefcast gaat Van Wonderen in op geklapte onderhandelingen met Feyenoord. "Wij hebben goede gesprekken gehad", tekent FR12.nl op uit zijn mond. "Ik denk dat die functie mij past en ligt. Ik zag de uitdaging daarvan." Van Wonderen besefte echter ook waarom er twijfels waren bij zijn mogelijke aanstelling, al ervaart hij dat zelf anders: "Ik zal misschien niet alle vinkjes op groen hebben, als je het hebt over een hele ervaren td, dat ben ik niet. Je loopt toch heel wat jaren in de voetbal rond, hebt verschillende functies bekleed op verschillende niveaus. Ik ben bekend met de club en de dynamiek. Met ondersteuning van heel veel knowhow, wat er ook gewoon is bij Feyenoord, had ik zin om daar iets te bewerkstelligen en mijn stempel te drukken."

Uiteindelijk luidde de conclusie dat Van Wonderen niet midden in het seizoen aan de slag zou gaan bij Feyenoord. "De periode waarin ik in zou stappen, zou tien wedstrijden voor het einde zijn. Ze staan tweede en dan moet het bij iedereen helemaal een goed gevoel geven. Als dat niet zo is, moet je niet onrust gaan creëren om daar heel geforceerd die rol te gaan bekleden", legt hij uit. Van Wonderen sluit niet uit dat hij op een later moment alsnog aantreedt: "Ik heb gezegd: laten we het even voor ons uitschuiven, want die tweede plek is voor de club veel te belangrijk om het door te drukken. Je moet het met elkaar doen en iedereen wil het doen op een manier die bij hem past. Dit geldt niet alleen voor mij, maar ook voor Dennis en Robin (van Persie, red.). Je moet elkaar daarin compleet vertrouwen, steunen en elkaar helpen. Als dat nog niet goed is, moet je er even op wachten. We gaan wel zien hoe het verder loopt."