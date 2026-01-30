Louis van Gaal heeft zich donderdagavond bij televisieprogramma Pauw & De Wit uitgelaten over zijn adviseursrol bij Ajax. De oud-bondscoach weet nog niet of hij in deze hoedanigheid actief blijft bij de Amsterdamse club.
Van Gaal adviseert sinds eind 2023 de raad van commissarissen (rvc) van Ajax over voetbaltechnische zaken. De Amsterdammers presenteren binnenkort een nieuwe rvc met Lesley Bamberger als voorzitter, dus de toekomst van de 74-jarige oud-trainer is nog ongewis. “Ik moet nog maar zien of ik die eer krijg”, laat Van Gaal in het midden wat er gaat gebeuren.
“De rvc is veranderd en ik was adviseur van voorzitter Michael van Praag. Ik ben later door zijn opvolgster (Carolien Gehrels red.) gevraagd of ik adviseur wilde blijven”, zegt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal eveneens.
Op 1 februari start Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur van Ajax, waar hij de vertrekkende Alex Kroes opvolgt. Van Gaal moet nog met Cruijff om de tafel om over zijn toekomstperspectief te praten. “Ik ga binnenkort met hem om de tafel zitten. Ik ken hem niet goed. Normaal heb ik overal een mening over, maar nu niet”, zegt Van Gaal.
De door velen fel bekritiseerde en zelfs gedenigreerde van Gaal heeft enorm veel betekend voor het Nederlands voetbal en ook voor de club Ajax. Beste Nederlandse trainer aller tijden. Ik heb veel respect voor die man, ondanks dat hij wel eens rare kwinkslagen vertoonde. Zijn rol als adviseur bij Ajax is volgens mij niet echt geworden wat hij er zelf van verwacht had. Dat is ook moeilijk als je bij een club komt waar het intern niet op rolletjes loopt. Wellicht is het gewoon verstandig om te stoppen. Ga fijn van je leven genieten zou ik zeggen. Ik wens je het allerbeste.
Je kan van deze man vinden wat je wil, maar hij heeft meer dan eens bewezen waardevol te zijn voor Ajax. Ook hij weet dat gelet op zijn leeftijd het allemaal wat minder zal worden. JC zal zeker nog een jaar of twee gebruik kunnen maken van zijn expertise. Dat zal voor de club fantastisch zijn
