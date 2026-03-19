Romano Postema hoopt op transfer na sterk seizoen: ‘Dat lijkt me fantastisch’

19 maart 2026, 15:02
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Hij maakte al 19 doelpunten in 27 wedstrijden, en dat bij de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie. Romano Postema draait een uitstekend seizoen en hoopt dat komende zomer te kunnen belonen met een mooie transfer.

Dat laat de centrumspits van FC Emmen weten in een interview met verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate. Postema staat officieel onder contract bij FC Groningen, door wie hij dit seizoen wordt verhuurd aan de rood-witten uit Drenthe. Komende zomer keert Postema terug in het hoge noorden, waar hij nog een doorlopend contract heeft.

Toch hoopt Postema komende zomer op een transfer: "Ik hoop een mooie stap te maken naar een andere club. Ik weet niet of FC Groningen dat ook zo ziet en daar ben ik wel afhankelijk van. Ik kreeg een appje van Mo Allach (technisch directeur, red.) om te praten, dus dat gaat de komende tijd wel gebeuren."

Transfer naar het buitenland

Postema heeft zich al jarenlang bewezen in de Keuken Kampioen Divisie. Bij FC Groningen, FC Den Bosch en nu bij FC Emmen. Hij hoopt daarom op een ander avontuur: "Het zou mij mooi lijken om een buitenlands avontuur aan te gaan. Dat lijkt mij fantastisch, maar dan moet natuurlijk ook de juiste club komen. Dat is altijd afwachten."

Een langer verblijf bij FC Groningen sluit hij ook niet uit. “Als ze willen dat ik blijf, heb ik natuurlijk ook geen keuze en zal ik alles geven voor FC Groningen. Alleen als ik kan kiezen, dan zou het anders zijn”, maakt de topscorer zijn voorkeur duidelijk.

Promotie naar Eredivisie

Voorlopig richt Postema zich echter op FC Emmen, waarmee hij hoopt de play-offs om promotie naar de Eredivisie te halen. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren, want de Emmenaren staan op een teleurstellende dertiende plaats in de competitie.

In de slotfase van het seizoen hoopt Postema van waarde te zijn voor zijn ploeg met doelpunten. Hij maakte er al 19, maar daar blijft het als het aan de spits ligt niet bij. "Ik wil er nog wel een paar bij maken, anders ben ik uiteindelijk toch niet tevreden. Het zou mooi zijn als ik op 25 doelpunten kan uitkomen. Dat zou echt top zijn."

  • di 17 maart, 21:51
  • za 7 maart, 18:27
  • za 7 maart, 11:40
Emmen - VVV

FC Emmen
20:00
VVV-Venlo
Wordt gespeeld op 20 mrt. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

FC Emmen
Team: Emmen
Leeftijd: 24 jaar (7 feb. 2002)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Emmen
27
19
2024/2025
Groningen
29
2
2023/2024
Groningen
35
18
2022/2023
Roda
31
5

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
11
Eindhoven
31
-10
40
12
VVV
32
-10
37
13
Emmen
30
-8
36
14
Jong Utrecht
32
-6
36
15
MVV
32
-22
36

