Galatasaray eist schadevergoeding voor blessure Noa Lang

19 maart 2026, 15:38   Bijgewerkt: 15:48
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Galatasaray is boos over de manier waarop Noa Lang woensdagavond een blessure opliep op bezoek bij Liverpool (4-0). De Turkse topclub gaat een schadevergoeding eisen van de UEFA, nadat Lang moest worden geopereerd na een botsing met een reclamebord.

De schrik zat er woensdag goed in op Anfield toen Lang een kwartier voor tijd een ogenschijnlijk ernstige blessure opliep. De Nederlander probeerde een bal binnen te houden bij de achterlijn, maar slaagde daar niet in. In volle snelheid botste hij vervolgens tegen de reclameborden, waarna het direct mis leek. De aanvaller lag zichtbaar in pijn op het veld, greep naar zijn hand en zat onder het bloed.

Lang werd per brancard van het veld getild en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een operatie moest ondergaan aan zijn duim. Inmiddels heeft hij via Instagram laten weten dat deze goed is verlopen.

Voor Galatasaray is de zaak daarmee echter nog niet af. “Na de wedstrijd hebben we een klacht ingediend bij de UEFA”, zo liet secretaris-generaal Eray Yazgan van de Turkse club weten aan HT Spor. De bestuurder gaf aan dat de Europese bond nu een onderzoek heeft ingesteld hoe Lang op deze manier gewond kan raken en de kwestie daarna zal beoordelen.

Galatasaray is inmiddels in gesprek met advocaten. “We zullen een schadeclaim indienen bij de UEFA”, zo kondigt Yazgan aan. “We zullen eisen dat de kosten van zijn salaris worden gedekt zolang Lang niet kan spelen. Als hier niet aan wordt voldaan, kunnen we een rechtszaak aanspannen. Onze prioriteit ligt bij de gezondheid van onze spelers.”

➡️ Meer nieuws over Noa Lang

Lees ook:
Liverpool juicht tegen Galatasaray

Zeer welkome zege voor Slot: Liverpool naar kwartfinale Champions League na wervelende tweede helft

blessure Noa Lang

Grote paniek na duimblessure Noa Lang: fotografen in shock

Dan Burn

Barcelona walst over Newcastle United heen in spektakelstuk: 7-2

Mike
Lang geleden dat ik heb gevoetbald maar volgens mij mag je technisch gesproken niet van het veld af stappen. De reclame borden staan ver buiten het officiele speelveld. Dus feitelijk was Noa van het veld afgelopen en is het niet de verantwoordelijkheid van de club (Liverpool). Nu werkt dit in de praktijk niet zo, maar in de rechtbank waarschijnlijk wel.

Liverpool - Galatasaray

Liverpool
4 - 0
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
6
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

