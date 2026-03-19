Galatasaray is boos over de manier waarop woensdagavond een blessure opliep op bezoek bij Liverpool (4-0). De Turkse topclub gaat een schadevergoeding eisen van de UEFA, nadat Lang moest worden geopereerd na een botsing met een reclamebord.

De schrik zat er woensdag goed in op Anfield toen Lang een kwartier voor tijd een ogenschijnlijk ernstige blessure opliep. De Nederlander probeerde een bal binnen te houden bij de achterlijn, maar slaagde daar niet in. In volle snelheid botste hij vervolgens tegen de reclameborden, waarna het direct mis leek. De aanvaller lag zichtbaar in pijn op het veld, greep naar zijn hand en zat onder het bloed.

Lang werd per brancard van het veld getild en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een operatie moest ondergaan aan zijn duim. Inmiddels heeft hij via Instagram laten weten dat deze goed is verlopen.

Voor Galatasaray is de zaak daarmee echter nog niet af. “Na de wedstrijd hebben we een klacht ingediend bij de UEFA”, zo liet secretaris-generaal Eray Yazgan van de Turkse club weten aan HT Spor. De bestuurder gaf aan dat de Europese bond nu een onderzoek heeft ingesteld hoe Lang op deze manier gewond kan raken en de kwestie daarna zal beoordelen.

Galatasaray is inmiddels in gesprek met advocaten. “We zullen een schadeclaim indienen bij de UEFA”, zo kondigt Yazgan aan. “We zullen eisen dat de kosten van zijn salaris worden gedekt zolang Lang niet kan spelen. Als hier niet aan wordt voldaan, kunnen we een rechtszaak aanspannen. Onze prioriteit ligt bij de gezondheid van onze spelers.”