Maher Carrizo moet nieuwe rechtsbuiten van Ajax worden: 'Hij kost 10 miljoen euro'

Ajax ziet in Maher Carrizo (19) een geschikte opvolger van Raúl Moro. De Amsterdammers hebben zich volgens Voetbal International gemeld bij het Argentijnse Vélez Sarsfield voor de rechtsbuiten. Ook het Deense FC Midtjylland zou in de race zijn.

Ajax verkocht Moro aan Osasuna en had meerdere kandidaten voor de opvolging. Zo werden lijntjes uitgegooid naar Yáser Asprilla, die inmiddels voor Galatasaray heeft gekozen, en naar Carlos Vicente, de persoonlijke favoriet van Jordi Cruijff, die uiteindelijk bij Birmingham City tekende. Met nog enkele dagen te gaan in de transferperiode is er echter nog geen vervanger vastgelegd.

Carrizo is nu de topkandidaat. Hij kan ook kiezen voor Midtjylland, maar zijn voorkeur zou uitgaan naar Ajax. Vélez Sarsfield verlangt wel een bedrag van circa tien miljoen euro voor de talentvolle buitenspeler. Hij heeft een contract tot eind 2027. "Ajax is inmiddels met de Argentijnse club in gesprek om er een zo gunstig mogelijke deal uit te slepen", schrijft journalist Tim van Duijn.

De interesse is niet zonder reden. Carrizo is Argentijns jeugdinternational (vier doelpunten in negen duels voor de Onder 20) en staat al op 74 officiële duels voor Vélez Sarsfield, waarin hij 23 keer scoorde en vijf assists leverde.