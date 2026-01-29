Pasveer schiet vol tijdens afscheidsinterview Ajax

De kogel is door de kerk: laat Ajax achter zich en vervolgt zijn carrière bij Heracles. Tijdens zijn afscheidsvideo bij de Amsterdammers krijgt de geroutineerde doelman tranen in zijn ogen.

Pasveer kwam in 2021 bij Ajax, nadat hij bij Vitesse meerdere jaren een stabiele factor was. In Amsterdam maakte hij pieken en dalen mee. In zijn eerste seizoen pakte de keeper gelijk de titel, waarna Ajax het kampioenschap aan andere teams moest laten. Afgelopen seizoen onder Francesco Farioli leken de hoofdstedelingen op koers naar een nieuwe landstitel, maar in de slotfase van het seizoen ging het alsnog mis.

Nu komt er dus een einde aan zijn dienstverband bij Ajax. In zijn afscheidsvideo krijgt hij de vraag wat 4,5 seizoen voor De Godenzonen hem persoonlijk gebracht heeft. "Veel vriendschappen", reageert Pasveer. Nadat hij dat heeft gezegd, valt hij wat stil. De interviewer begint over zijn banden met Klaassen en Berghuis, wat hem verder emotioneert.

Wanneer de keeper 'Die vriendschappen blijven' hoort, moet hij even zijn ogen droogwrijven. Pasveer geniet van de banden met zijn ploeggenoten, maar vindt het ook zeker jammer dat hij bepaalde mensen binnen de club minder zal zien de komende tijd. "Facilitaire gasten, de dames in de keuken, zij staan elke dag voor je klaar en zijn elke dag lief. Daar heb ik echt een band mee opgebouwd."