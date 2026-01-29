Live voetbal

Pasveer schiet vol tijdens afscheidsinterview Ajax

Ajax-keeper Remko Pasveer
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
29 januari 2026, 22:35

De kogel is door de kerk: Remko Pasveer laat Ajax achter zich en vervolgt zijn carrière bij Heracles. Tijdens zijn afscheidsvideo bij de Amsterdammers krijgt de geroutineerde doelman tranen in zijn ogen.

Pasveer kwam in 2021 bij Ajax, nadat hij bij Vitesse meerdere jaren een stabiele factor was. In Amsterdam maakte hij pieken en dalen mee. In zijn eerste seizoen pakte de keeper gelijk de titel, waarna Ajax het kampioenschap aan andere teams moest laten. Afgelopen seizoen onder Francesco Farioli leken de hoofdstedelingen op koers naar een nieuwe landstitel, maar in de slotfase van het seizoen ging het alsnog mis.

Artikel gaat verder onder video

Nu komt er dus een einde aan zijn dienstverband bij Ajax. In zijn afscheidsvideo krijgt hij de vraag wat 4,5 seizoen voor De Godenzonen hem persoonlijk gebracht heeft. "Veel vriendschappen", reageert Pasveer. Nadat hij dat heeft gezegd, valt hij wat stil. De interviewer begint over zijn banden met Klaassen en Berghuis, wat hem verder emotioneert.

Wanneer de keeper 'Die vriendschappen blijven' hoort, moet hij even zijn ogen droogwrijven. Pasveer geniet van de banden met zijn ploeggenoten, maar vindt het ook zeker jammer dat hij bepaalde mensen binnen de club minder zal zien de komende tijd. "Facilitaire gasten, de dames in de keuken, zij staan elke dag voor je klaar en zijn elke dag lief. Daar heb ik echt een band mee opgebouwd."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Analisten begrijpen Fred Grim niet: ‘Waarom haalt hij Steur eruit?'

  • Gisteren, 23:31
  • Gisteren, 23:31
AJAXOLY

Ajax verliest onnodig van Olympiakos en is uitgeschakeld in Champions League

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
Champions League trofee

Zo gaan Ajax en PSV door in de Champions League

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
801 Reacties
73 Dagen lid
2.218 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pasveer wordt bedankt. Sympathieke kerel die voor Ajax vaak belangrijke reddingen heeft verricht. En dat ondanks zijn leeftijd. Nog lekker wat ballen bij Heracles en dan met pensioen. Ik wens hem het beste.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
801 Reacties
73 Dagen lid
2.218 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Pasveer wordt bedankt. Sympathieke kerel die voor Ajax vaak belangrijke reddingen heeft verricht. En dat ondanks zijn leeftijd. Nog lekker wat ballen bij Heracles en dan met pensioen. Ik wens hem het beste.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Remko Pasveer

Remko Pasveer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 42 jaar (8 nov. 1983)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
24
0
2023/2024
Ajax
0
0
2022/2023
Ajax
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel