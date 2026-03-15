Arnold Bruggink heeft intens genoten van het basisdebuut van bij Ajax, zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0 overwinning). De analist is zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN lovend over de Japanse verdediger.

Tomiyasu streek afgelopen december transfervrij neer bij Ajax. Hij had even nodig om fit te worden, nadat hij op 19 mei 2024 bij Arsenal voor het laatst basisspeler was, maar mocht tegen Sparta eindelijk weer starten. Tomiyasu begon op de linksbackpositie en speelde uiteindelijk 69 minuten.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het echt heel mooi en leuk om te zien. Hoe simpel voetbal kan zijn…”, begint Bruggink zijn lofzang over Tomiyasu. “Je ziet dat het een speler is die al op een ander niveau heeft gespeeld. Hij speelt echt op zestig procent. Hij speelde als linksback, maar kwam op posities waar je Wijndal nooit zult zien spelen.”

Bruggink stipt in zijn analyse onder meer aan hoe Tomiyasu een aantal keer richting de as van het veld bewoog. “Het mooie is dat hij anderen beter laat spelen. Ajax heeft ook eindelijk iemand die kopkracht heeft. Hij schreeuwt niet, totale kalmte! Hij is ook tweebenig”, vervolgt Bruggink.

Volgens de analist kunnen de Ajax-fans nog veel verwachten van Tomiyasu. “Ik durf te zeggen dat deze jongen op zestig procent van zijn kunnen speelt op dit moment. En wat voor verschil en wat voor verademing is het om zo’n jongen dan bij Ajax te zien lopen. Hij geeft sturing aan een heel elftal en laat anderen om zich heen beter spelen. Het draait bij hem niet om zichzelf, maar om het team. Daar houd ik enorm van.”