Arnold Bruggink heeft intens genoten van het basisdebuut van Takehiro Tomiyasu bij Ajax, zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0 overwinning). De analist is zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN lovend over de Japanse verdediger.
Tomiyasu streek afgelopen december transfervrij neer bij Ajax. Hij had even nodig om fit te worden, nadat hij op 19 mei 2024 bij Arsenal voor het laatst basisspeler was, maar mocht tegen Sparta eindelijk weer starten. Tomiyasu begon op de linksbackpositie en speelde uiteindelijk 69 minuten.
“Ik vind het echt heel mooi en leuk om te zien. Hoe simpel voetbal kan zijn…”, begint Bruggink zijn lofzang over Tomiyasu. “Je ziet dat het een speler is die al op een ander niveau heeft gespeeld. Hij speelt echt op zestig procent. Hij speelde als linksback, maar kwam op posities waar je Wijndal nooit zult zien spelen.”
Bruggink stipt in zijn analyse onder meer aan hoe Tomiyasu een aantal keer richting de as van het veld bewoog. “Het mooie is dat hij anderen beter laat spelen. Ajax heeft ook eindelijk iemand die kopkracht heeft. Hij schreeuwt niet, totale kalmte! Hij is ook tweebenig”, vervolgt Bruggink.
Volgens de analist kunnen de Ajax-fans nog veel verwachten van Tomiyasu. “Ik durf te zeggen dat deze jongen op zestig procent van zijn kunnen speelt op dit moment. En wat voor verschil en wat voor verademing is het om zo’n jongen dan bij Ajax te zien lopen. Hij geeft sturing aan een heel elftal en laat anderen om zich heen beter spelen. Het draait bij hem niet om zichzelf, maar om het team. Daar houd ik enorm van.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tomiyasu was een verademing ten opzichte van de andere backs, hij dacht de hele tijd een paar stappen vooruit. Het is pas een wedstrijd, maar het verdedigen van standaardsituaties ging beter en het oogde veel strakker en rustiger achterin. Of hij op 60 of 90 procent speelde is niet zo belangrijk, blij dat hij er eindelijk in staat. Waarom kon dat niet eerder?
