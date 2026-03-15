Lushendry Martes heeft zaterdagavond in het duel tussen Ajax en Sparta Rotterdam (4-0) een uitstekende indruk gemaakt, zo stelt Henk ten Cate bij Goedemorgen Eredivisie. Als de bondscoach van Suriname het voor het zeggen had in Amsterdam, zou hij op zondag nog aankloppen bij Sparta.

Ajax nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Sparta en wist bij het debuut van Óscar García met ruime cijfers te winnen. Aan Rotterdamse zijde stond de zeventienjarige Martes op de rechtsbackpositie. Hij werd in de rust vervangen door Shurandy Sambo, maar maakte volgens Ten Cate een sterke indruk in de Johan Cruijff ArenA.

“Als ik Ajax was, legde ik hem nu vast. Vandaag”, zo geeft de trainer aan. “Een jongen van zeventien jaar die dit kan… Godts was de eerste helft niet gevaarlijk. Godts werd pas in de tweede helft erg gevaarlijk. Toen was hij eraf.”

Jens Toornstra maakt Martes van dichtbij mee bij Sparta en wordt gevraagd wat voor type hij is. “Het is een rustige jongen. Ik vind het ook een hele goede speler”, antwoordt de middenvelder. “Hij heeft in de jeugd veel centraal gespeeld, maar speelt bij ons veel als rechtsback.” Martes speelde tot dusver elf wedstrijden in de hoofdmacht van Sparta, waarin hij een assist leverde.

Volgens Toornstra heeft Martes een gezonde dosis ‘agressiviteit’ in zijn verdedigende acties en durft hij ook een man voorbij te spelen. “Hij blijft aanpikken. Eerste wedstrijd kun je vrijuit spelen. Nu staat hij al een tijd in de basis en hij haalt echt een steady niveau. Hij doet het erg goed.”