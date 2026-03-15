Live voetbal

Spertsyan geeft Nederlandse pers de schuld van afgeketste Ajax-transfer

15 maart 2026, 06:55
Eduard Spertsyan van FK Krasnodar met op de achtergrond het stadion van AJAX
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

Eduard Spertsyan heeft de Nederlandse pers de schuld van zijn afgeketste transfer naar Ajax. De 25-jarige aanvallende middenvelder van het Russische FK Krasnodar werd in 2023 veelvuldig gelinkt aan de Amsterdammers, maar een eventuele deal viel door een storm van kritiek in het water.

Ajax meldde zich in de doldwaze transferzomer van 2023, waarin Sven Mislintat de scepter zwaaide in Amsterdam, bij Krasnodar voor Spertsyan. Het leidde tot een golf van verontwaardigde reacties, omdat het vanwege de oorlog in Oekraïne volgens velen not done was om als Nederlandse club zaken te doen met een club uit Rusland. Zo liet VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, geboren en getogen in Oekraïne, weten dat Ajax 'indirect de oorlog zou sponsoren' indien het Spertsyan aan zou trekken. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf noemde de eventuele deal op zijn beurt 'discutabel'.

Artikel gaat verder onder video

Mede door de ontstane ophef zag Ajax uiteindelijk af van de komst van Spertsyan. Een jaar later - Mislintat was inmiddels met pek en veren weggejaagd uit de Johan Cruijff ArenA - maakten buitenlandse media echter opnieuw melding van vermeende interesse van de Amsterdammers in de Armeniër. Michael van Praag, op dat moment nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, weersprak die geruchten echter. ESPN meldde uiteindelijk dat Alex Kroes tot dezelfde conclusie kwam als zijn voorganger - en dus is Spertsyan anno 2026 nog altijd 'gewoon' speler van Krasnodar.

Spertsyan wordt door het Russische Sport-Express gevraagd naar zijn afgeketste overstap naar Ajax. "Dat speelde in de zomer van 2023, vlak na de Russische bekerfinale", vertelt hij. "De Nederlandse pers begon rond trompetteren dat Ajax Rusland zou sponsoren. Door de druk vanuit de media werd het een politiek verhaal. Als er niet zo intensief over zou zijn gediscussieerd, dan had het misschien kunnen werken", aldus Spertsyan.

Dit seizoen is Spertsyan opnieuw van grote waarde voor Krasnodar, waar hij de aanvoerdersband draagt. Dit weekend was hij met twee treffers de gevierde man in het uitduel bij Sochi, dat met 1-2 werd gewonnen. Het waren alweer zijn elfde en twaalfde goal van het seizoen; daarnaast staat Spertsyan nu op dertien assists.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Eduard Spertsyan

Eduard Spertsyan
FC Krasnodar
Team: Krasnodar
Leeftijd: 25 jaar (7 jun. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Krasnodar
15
6
2024/2025
Krasnodar
28
11
2023/2024
Krasnodar
29
11
2022/2023
Krasnodar
28
10

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
26
18
44
6
Heerenveen
27
3
40

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws