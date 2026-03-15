heeft de Nederlandse pers de schuld van zijn afgeketste transfer naar Ajax. De 25-jarige aanvallende middenvelder van het Russische FK Krasnodar werd in 2023 veelvuldig gelinkt aan de Amsterdammers, maar een eventuele deal viel door een storm van kritiek in het water.

Ajax meldde zich in de doldwaze transferzomer van 2023, waarin Sven Mislintat de scepter zwaaide in Amsterdam, bij Krasnodar voor Spertsyan. Het leidde tot een golf van verontwaardigde reacties, omdat het vanwege de oorlog in Oekraïne volgens velen not done was om als Nederlandse club zaken te doen met een club uit Rusland. Zo liet VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, geboren en getogen in Oekraïne, weten dat Ajax 'indirect de oorlog zou sponsoren' indien het Spertsyan aan zou trekken. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf noemde de eventuele deal op zijn beurt 'discutabel'.

Mede door de ontstane ophef zag Ajax uiteindelijk af van de komst van Spertsyan. Een jaar later - Mislintat was inmiddels met pek en veren weggejaagd uit de Johan Cruijff ArenA - maakten buitenlandse media echter opnieuw melding van vermeende interesse van de Amsterdammers in de Armeniër. Michael van Praag, op dat moment nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, weersprak die geruchten echter. ESPN meldde uiteindelijk dat Alex Kroes tot dezelfde conclusie kwam als zijn voorganger - en dus is Spertsyan anno 2026 nog altijd 'gewoon' speler van Krasnodar.

Spertsyan wordt door het Russische Sport-Express gevraagd naar zijn afgeketste overstap naar Ajax. "Dat speelde in de zomer van 2023, vlak na de Russische bekerfinale", vertelt hij. "De Nederlandse pers begon rond trompetteren dat Ajax Rusland zou sponsoren. Door de druk vanuit de media werd het een politiek verhaal. Als er niet zo intensief over zou zijn gediscussieerd, dan had het misschien kunnen werken", aldus Spertsyan.

Dit seizoen is Spertsyan opnieuw van grote waarde voor Krasnodar, waar hij de aanvoerdersband draagt. Dit weekend was hij met twee treffers de gevierde man in het uitduel bij Sochi, dat met 1-2 werd gewonnen. Het waren alweer zijn elfde en twaalfde goal van het seizoen; daarnaast staat Spertsyan nu op dertien assists.