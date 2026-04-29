Voorbeschouwing Atlético - Arsenal: een tactisch schaakspel of wederom goals galore?

Vanavond (woensdag) staat Atlético Madrid - Arsenal op het programma. Na het spektakel van dinsdag tussen Paris Saint-Germain en Bayern München is de verwachting dat er ditmaal weinig of geen goals gaan vallen. Maar is die prognose wel zo logisch?

Op basis van de bookmakers gaan The Gunners als lichte favoriet de wedstrijd in het Estadio Metropolitano in. Dat is niet gek, gezien de twijfelachtige vorm van Atlético in de Spaanse competitie en de dominantie van Arsenal tot dusver op het miljoenenbal. Voor de 'winterstop' lieten zij met overwinningen op Bayern München, Inter en Atlético zien tot de top van Europa te behoren. De ploeg van Mikel Arteta won al zijn wedstrijden in de competitiefase en eindigde dan ook als nummer een.

Tegenslagen voor The Gunners

Artikel gaat verder onder video

Sindsdien is er toch wat zand in de Londense motor gekomen. Er werd gedroomd van een 'quadruple-seizoen' met vier prijzen, maar ondertussen is die droom in diggelen geslagen. In de Carabao Cup-finale was Manchester City te sterk, terwijl Southampton het waterloo was van The Gunners in de kwartfinale van de FA Cup. Vooral die laatste nederlaag, tegen een Championship-ploeg, was niet ingecalculeerd.

Daarbij komt ook nog dat een ruime voorsprong op Premier League-concurrent Manchester City flink is geslonken. Door recente nederlagen tegen Bournemouth (thuis, 1-2) en The Citizens zelf (uit, 2-1), hebben beide ploegen nu evenveel verliespunten. Waar tegendoelpunten voor de winter uiterst zeldzaam waren, vallen ze nu relatief vaak. Het zal Arteta zorgen baren.

Madrileense hoop

Bij Atlético ligt de situatie wel wat anders. Voor de landstitel speelt de ploeg van Diego Simeone al een tijdje niet meer: koploper FC Barcelona heeft momenteel 25(!) punten meer dan Los Rojiblancos. Champions League-glorie is eigenlijk de enige overgebleven hoop op een goed seizoen.

Wat Arsenal en Atlético wel overeenkomen, is dat ze beide recent een finale verloren. Real Sociedad was namelijk op 18 april te sterk voor de hoofdstedelingen in de Copa del Rey-eindstrijd. Penalties zorgden daar voor de beslissing. En dus is, zoals gezegd, alle hoop bij Atléti gevestigd op het Europese avontuur. Makkelijk zal dat niet worden: de Noord-Londenaren werden voor de knock-outfase niet voor niets gezien als misschien wel de favoriet voor de eindwinst. De laatste ontmoeting spreekt daarbij boekdelen: op 21 oktober 2025 werd het maar liefst 4-0 in het Emirates Stadium. In de tweede helft kon Atlético de druk van Arsenal niet meer beteugelen.

Eenzelfde scenario lijkt woensdag onwaarschijnlijk. Arsenal speelt de laatste weken voorzichtiger en heeft bovendien de eigen supporters niet achter zich. Toch is de angst op een bloedeloze 0-0 wat ongegrond.

De ploeg van Simeone speelt dit seizoen namelijk offensiever dan ooit. Waar voorheen werd gemikt op een 1-0-uitslag, staat de achterdeur deze termijn vaak wagenwijd open. In acht competitiefasewedstrijden kreeg Atléti bijvoorbeeld vijftien doelpunten tegen. En in de laatste tien duels in alle competities moest er negentien keer gevist worden. Die wedstrijden leverde overigens slechts drie overwinningen op voor de Madrilenen. Arsenal mag dan niet in allerbeste doen zijn: tegen dit Atlético liggen er altijd kansen. Creatieve spelers als Bukayo Saka, Martin Odegaard en Eberechi Eze zijn bovendien allen weer fit. Aan de zijde van de Spaanse ploeg mogen spelers als Ademola Lookman, Antoine Griezmann en Julian Álvarez, die afgelopen weekend 90 minuten rust kreeg, nooit onderschat worden. Negen goals is te veel gevraagd, maar ook van deze halve finale mogen we goals verwachten.

Vermoedelijke opstellingen:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Álvarez.

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres.

Voorspelling:

1-2.