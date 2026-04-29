Ajax oriënteert zich op mogelijke vervangers van . Daarbij zijn de Amsterdammers volgens TEAMtalk uitgekomen bij , die momenteel uitkomt voor Stoke City in de Championship.

De 24-jarige Manhoef speelde dit seizoen al 47 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 5 assists. Hij speelt sinds februari 2024 voor Stoke, dat hem destijds overnam van Vitesse, Zijn contract loopt nog een jaar door.

“De voormalig speler van Vitesse maakt sinds zijn overstap naar de Potteries indruk en geldt bij Ajax als een sterke match qua speelstijl. Toch lijkt Ajax geen vrije doortocht te krijgen”, zo luidt de berichtgeving.

Wolverhampton Wanderers zou ‘nadrukkelijk op het vinkentouw’ zitten, terwijl ook Championship-kampioen Coventry City interesse toont. Bij die club lonkt voor Manhoef dus Premier League-voetbal. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een waarde van 5,6 miljoen euro.

Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat Ajax rekening houdt met een vertrek van Godts. De Belg geldt dit seizoen als een van de smaakmakers in de Eredivisie, waardoor een transfer voor de hand ligt.