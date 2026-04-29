Live voetbal 3

Ajax heeft Million Manhoef op het oog: 'Forse concurrentie in transferstrijd'

29 april 2026, 16:38   Bijgewerkt: 17:03
Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax oriënteert zich op mogelijke vervangers van Mika Godts. Daarbij zijn de Amsterdammers volgens TEAMtalk uitgekomen bij Million Manhoef, die momenteel uitkomt voor Stoke City in de Championship.

De 24-jarige Manhoef speelde dit seizoen al 47 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 5 assists. Hij speelt sinds februari 2024 voor Stoke, dat hem destijds overnam van Vitesse, Zijn contract loopt nog een jaar door.

Artikel gaat verder onder video

“De voormalig speler van Vitesse maakt sinds zijn overstap naar de Potteries indruk en geldt bij Ajax als een sterke match qua speelstijl. Toch lijkt Ajax geen vrije doortocht te krijgen”, zo luidt de berichtgeving.

Wolverhampton Wanderers zou ‘nadrukkelijk op het vinkentouw’ zitten, terwijl ook Championship-kampioen Coventry City interesse toont. Bij die club lonkt voor Manhoef dus Premier League-voetbal. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een waarde van 5,6 miljoen euro.

Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat Ajax rekening houdt met een vertrek van Godts. De Belg geldt dit seizoen als een van de smaakmakers in de Eredivisie, waardoor een transfer voor de hand ligt.

Laden...
130 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 10
  • 21
  • 7
0 4 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
1 Reactie
811 Dagen lid
0 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou, volgens mij is Wolverhampton net gedegradeerd uit de Premier League (Coventry is net gepromoveerd). Maar dat er voor deze interessante speler stevige concurrentie is - ook qua salarisniveau - moge duidelijk zijn. Edit; Ah, ik zie dat de redactie de tekst al heeft aangepast. Keurig.

Dominic Mostert
Erkende gebruiker! Meer info
48 Reacties
1.181 Dagen lid
242 Likes
Dominic Mostert
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We hebben dat deel van de tekst niet aangepast; het stond er vanaf de publicatie al zo. Met 'die club' in de voorlaatste alinea wordt inderdaad gerefereerd aan Coventry City!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.859 Reacties
1.311 Dagen lid
19.640 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Vitesse was het al een leuke speler. Denk dat i wel wat kan toevoegen bij Ajax. Was er niet een Ajax speler die met de vader van Manhoef trainde?

CG
3.404 Reacties
1.009 Dagen lid
13.854 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mocht hij niet komen, dan moet Ajax Godts een nieuw contract geven van vier jaar. Pas na het tekenen daarvan gaat hij (ver) boven de 60 mln. euro kosten, dus maakt Ajax alleen maar volle winst!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
16
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws