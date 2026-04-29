Ajax oriënteert zich op mogelijke vervangers van Mika Godts. Daarbij zijn de Amsterdammers volgens TEAMtalk uitgekomen bij Million Manhoef, die momenteel uitkomt voor Stoke City in de Championship.
De 24-jarige Manhoef speelde dit seizoen al 47 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 5 assists. Hij speelt sinds februari 2024 voor Stoke, dat hem destijds overnam van Vitesse, Zijn contract loopt nog een jaar door.
“De voormalig speler van Vitesse maakt sinds zijn overstap naar de Potteries indruk en geldt bij Ajax als een sterke match qua speelstijl. Toch lijkt Ajax geen vrije doortocht te krijgen”, zo luidt de berichtgeving.
Wolverhampton Wanderers zou ‘nadrukkelijk op het vinkentouw’ zitten, terwijl ook Championship-kampioen Coventry City interesse toont. Bij die club lonkt voor Manhoef dus Premier League-voetbal. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een waarde van 5,6 miljoen euro.
Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat Ajax rekening houdt met een vertrek van Godts. De Belg geldt dit seizoen als een van de smaakmakers in de Eredivisie, waardoor een transfer voor de hand ligt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Nou, volgens mij is Wolverhampton net gedegradeerd uit de Premier League (Coventry is net gepromoveerd). Maar dat er voor deze interessante speler stevige concurrentie is - ook qua salarisniveau - moge duidelijk zijn. Edit; Ah, ik zie dat de redactie de tekst al heeft aangepast. Keurig.
We hebben dat deel van de tekst niet aangepast; het stond er vanaf de publicatie al zo. Met 'die club' in de voorlaatste alinea wordt inderdaad gerefereerd aan Coventry City!
Bij Vitesse was het al een leuke speler. Denk dat i wel wat kan toevoegen bij Ajax. Was er niet een Ajax speler die met de vader van Manhoef trainde?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
