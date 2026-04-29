René van der Gijp denkt dat Ajax een mooie transfersom kan ontvangen voor , maar met dat bedrag zullen geen records worden verbroken. De analist van Vandaag Inside vindt een bedrag tussen de dertig en 35 miljoen euro realistisch voor de Belg.

Dat stelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp wanneer een eventuele zomerse transfer van Godts ter sprake komt: "Het bedrag van Noa Lang? Dertig, 35 miljoen? Dat vind ik wel redelijk. Het geldt niet voor een Messi of een Neymar, maar verder moet je toch ook een beetje geluk hebben."

De analist hoopt dat Godts een speler uit de Eredivisie wordt die weer eens slaagt in het buitenland. Van der Gijp ziet te veel spelers met een Eredivisie-verleden problemen hebben in sterkere competities: "Giménez ging naar AC Milan, dat is niet echt spannend. Koopmeiners naar Juventus, niet echt spannend. Ook onze vriend Tillman zit op de bank bij Bayer Leverkusen."

Schrijver Michel van Egmond twijfelt of Godts de man is die het wél gaat maken over de grens: "Is hij dan de aangewezen persoon om dat te doen? Iedereen twijfelde er nog aan toen ik die praatprogramma's zag. Iedereen zei dat hij het nog moet laten zien en dat hij beter nog een jaartje bij Ajax kan blijven."

Godts heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2029. Dit seizoen wist hij in de Eredivisie al zestien doelpunten te maken; daarnaast gaf hij elf assists.