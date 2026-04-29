Wat voor bedrag krijgt Ajax voor Mika Godts? '30, 35 miljoen'

29 april 2026, 09:50
Mika Godts
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

René van der Gijp denkt dat Ajax een mooie transfersom kan ontvangen voor Mika Godts, maar met dat bedrag zullen geen records worden verbroken. De analist van Vandaag Inside vindt een bedrag tussen de dertig en 35 miljoen euro realistisch voor de Belg.

Dat stelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp wanneer een eventuele zomerse transfer van Godts ter sprake komt: "Het bedrag van Noa Lang? Dertig, 35 miljoen? Dat vind ik wel redelijk. Het geldt niet voor een Messi of een Neymar, maar verder moet je toch ook een beetje geluk hebben."

De analist hoopt dat Godts een speler uit de Eredivisie wordt die weer eens slaagt in het buitenland. Van der Gijp ziet te veel spelers met een Eredivisie-verleden problemen hebben in sterkere competities: "Giménez ging naar AC Milan, dat is niet echt spannend. Koopmeiners naar Juventus, niet echt spannend. Ook onze vriend Tillman zit op de bank bij Bayer Leverkusen."

Schrijver Michel van Egmond twijfelt of Godts de man is die het wél gaat maken over de grens: "Is hij dan de aangewezen persoon om dat te doen? Iedereen twijfelde er nog aan toen ik die praatprogramma's zag. Iedereen zei dat hij het nog moet laten zien en dat hij beter nog een jaartje bij Ajax kan blijven."

Godts heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2029. Dit seizoen wist hij in de Eredivisie al zestien doelpunten te maken; daarnaast gaf hij elf assists.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik had vooraf al gezegd dat het minimaal een bedrag van 40 mln. moet opleveren. Het ligt aan Ajax hoe zij zich sterk gaan opstellen, meer niet!!

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
16
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

