vertrekt komende zomer waarschijnlijk bij Ajax, zo stelt men maandagavond aan tafel bij Rondo. De consensus is echter wel dat de jonge Belg nog niet klaar is voor een stap naar de absolute top. Die clubs zitten wel voor hem op de tribune.

Godts is dit seizoen de uitblinker van Ajax. In 39 officiële wedstrijden was de twintigjarige linksbuiten goed voor zestien goals en dertien assists, waarmee hij zich in de kijker van de nodige topclubs heeft gespeeld. Zo nemen scouts van in ieder geval Arsenal, Chelsea en FC Barcelona zaterdag plaats op de tribune bij Ajax - PSV om hem te bekijken, zo werd maandag duidelijk. Die stap is momenteel zeker te groot, denkt Youri Mulder. “Hij doet het goed, maar het is nog niet echt super goed”, begint de analist bij Rondo.

“Ik denk dat hij nog een paar stappen kan en moet zetten voordat hij echt naar de top van Europa zou kunnen, als hij dat kan”, gaat de oud-spits verder. Met name bij het omschakelen na balverlies van zijn ploeg laat Godts nog weleens steken vallen. “Hij blijft wandelen. Grote clubs kijken ook naar hoe je bent, vooral ook op die momenten in de wedstrijd.” Mulder denkt ook dat Godts als ‘pure linksbuiten’ niet goed tot zijn recht zou komen bij een club onder de top. “Daar spelen ze een beetje anders. Dat is veel meer vanuit het lopen en middenvelder zijn.” Om als buitenspeler te slagen, moet Godts volgens Mulder dus ‘extreem goed’ zijn. “Gaat hij kunnen tippen aan iemand als Olise? Nee, never nooit niet.”

Jon Dahl Tomasson sluit zich aan bij de lezing van zijn tafelgenoot dat Godts nog stappen moet zetten, maar hij verwacht wel dat Ajax hem laat gaan bij een goede aanbieding. “Sowieso is hij er waarschijnlijk nog niet klaar voor. Dat is logisch, maar zo’n speler wordt wel verkocht”, aldus de oud-spits van Feyenoord. “Nederland is een opleidingsland. Dan heeft hij gewoon tijd nodig als hij bij een andere club terechtkomt.” De Deen verwacht dat Godts in Spanje het best tot zijn recht gaat komen. “Maar wie kan dat bedrag betalen? Die club is er niet. Dan moet je bijna naar Engeland gaan. Kan hij dat aan qua intensiteit?”, vraagt Tomasson zich af.

Ronald de Boer zou het niet gek vinden als Godts inderdaad vertrekt bij Ajax komende zomer. “Zijn cijfers spreken voor zich. Hij is in mijn ogen de enige Ajacied op dit moment die verschilmaker is”, aldus de oud-buitenspeler. “Als je dit laat zien, zijn er echt wel clubs. Hij gaat misschien ook denken. Als een club vijftig of zestig miljoen gaat betalen, gaat Ajax ook denken.”