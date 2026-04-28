Vertrekt Godts bij Ajax? ‘Ja, maar hij is er nog niet klaar voor’

28 april 2026, 08:37
Mika Godts
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mika Godts vertrekt komende zomer waarschijnlijk bij Ajax, zo stelt men maandagavond aan tafel bij Rondo. De consensus is echter wel dat de jonge Belg nog niet klaar is voor een stap naar de absolute top. Die clubs zitten wel voor hem op de tribune.

Godts is dit seizoen de uitblinker van Ajax. In 39 officiële wedstrijden was de twintigjarige linksbuiten goed voor zestien goals en dertien assists, waarmee hij zich in de kijker van de nodige topclubs heeft gespeeld. Zo nemen scouts van in ieder geval Arsenal, Chelsea en FC Barcelona zaterdag plaats op de tribune bij Ajax - PSV om hem te bekijken, zo werd maandag duidelijk. Die stap is momenteel zeker te groot, denkt Youri Mulder. “Hij doet het goed, maar het is nog niet echt super goed”, begint de analist bij Rondo.

“Ik denk dat hij nog een paar stappen kan en moet zetten voordat hij echt naar de top van Europa zou kunnen, als hij dat kan”, gaat de oud-spits verder. Met name bij het omschakelen na balverlies van zijn ploeg laat Godts nog weleens steken vallen. “Hij blijft wandelen. Grote clubs kijken ook naar hoe je bent, vooral ook op die momenten in de wedstrijd.” Mulder denkt ook dat Godts als ‘pure linksbuiten’ niet goed tot zijn recht zou komen bij een club onder de top. “Daar spelen ze een beetje anders. Dat is veel meer vanuit het lopen en middenvelder zijn.” Om als buitenspeler te slagen, moet Godts volgens Mulder dus ‘extreem goed’ zijn. “Gaat hij kunnen tippen aan iemand als Olise? Nee, never nooit niet.”

Jon Dahl Tomasson sluit zich aan bij de lezing van zijn tafelgenoot dat Godts nog stappen moet zetten, maar hij verwacht wel dat Ajax hem laat gaan bij een goede aanbieding. “Sowieso is hij er waarschijnlijk nog niet klaar voor. Dat is logisch, maar zo’n speler wordt wel verkocht”, aldus de oud-spits van Feyenoord. “Nederland is een opleidingsland. Dan heeft hij gewoon tijd nodig als hij bij een andere club terechtkomt.” De Deen verwacht dat Godts in Spanje het best tot zijn recht gaat komen. “Maar wie kan dat bedrag betalen? Die club is er niet. Dan moet je bijna naar Engeland gaan. Kan hij dat aan qua intensiteit?”, vraagt Tomasson zich af.

Ronald de Boer zou het niet gek vinden als Godts inderdaad vertrekt bij Ajax komende zomer. “Zijn cijfers spreken voor zich. Hij is in mijn ogen de enige Ajacied op dit moment die verschilmaker is”, aldus de oud-buitenspeler. “Als je dit laat zien, zijn er echt wel clubs. Hij gaat misschien ook denken. Als een club vijftig of zestig miljoen gaat betalen, gaat Ajax ook denken.”

2 reacties
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
CG
Denkelijk niet onder de 45 mln. Er zijn genoeg clubs die dat zeker wil betalen, ieder geval de beste acht clubs van Europa. Die hebben geld genoeg!!

Kramer
Eigenlijk volg ik nauwelijks oud Ajax spelers. Brobbey, Martinez, Tagliafico.. dat zijn ze eigenlijk wel van de laatste jaren, die nog spelen. Zodra Godts weg is zal ik hem niet volgen, heb echt niets met hem dus of die nou slaagt of niet.. als i maar geld oplevert.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

