Spaan ziet dure transferblunder Ajax: 'Wie was verantwoordelijk? Wie durft zich te melden?'

27 april 2026, 17:26
Bendeguz Kovacs
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Henk Spaan vraagt zich nog altijd af wie bij Ajax verantwoordelijk is voor het ‘wegsturen’ van Bendegúz Kovács. De negentienjarige spits liet Amsterdam vorig jaar achter zich en speelt inmiddels voor AZ.

"Kovacs zat op de bank van AZ bij de bekerfinale en viel een kwartier voor tijd in tegen Go Ahead Eagles”, schrijft Spaan in Het Parool. “Hij maakte voor Jong AZ 7 doelpunten. Aan het begin van het seizoen zag ik hem nog in AZ O19, waar hij in 19 wedstrijden 16 doelpunten maakte."

In Amsterdam werd Kovács minder gewaardeerd, merkte de schrijver. “De twee jeugdtrainers van Ajax die ik sprak konden alleen maar hoofdschuddend over Kovacs praten. Het is een naam die op De Toekomst nog vaak zal vallen. Voor Ajax O19 speelde hij 21 keer en maakte 10 doelpunten, genoeg om hem weg te sturen.”

“Wie was daarvoor verantwoordelijk? Wie durft zich te melden?”, vraagt Spaan zich af. “Het zal stil blijven in de kantoren van het management. Nu beschikken ze inderdaad over Emre Ünüvar, een ijskoude spits die vorige week zaterdag nog scoorde tegen AZ uit een corner, hard in het dak van het doel, wel verloren, maar dat lijkt me geen reden om een ander groot talent zomaar te laten lopen.”

Volgens Spaan heeft de jonge Hongaar veel potentie als voetballer. “Voor zijn lengte heeft Kovacs een opvallende techniek, kan ook op 10 met gemak meekomen. Zijn grootste kwaliteit, zei een scout van AZ, is zijn ijzige kalmte in de buurt van het doel. Hij gaat ver komen.”

Kovács maakte in de zomer van 2021 de overstap van het Hongaarse Debrecen naar ARC uit Alphen aan den Rijn. Na twee seizoenen bij de amateurclub werd de spits opgepikt door Ajax. Afgelopen zomer werd hij echter weggestuurd uit Amsterdam, waarna hij de stap maakte naar provinciegenoot AZ. Spaan beweerde eerder dat Marijn Beuker daar verantwoordelijk voor is, iets wat de directeur voetbal zou ontkennen.

B. Kovács

B. Kovács
Jong AZ
Team: Jong AZ
Leeftijd: 19 jaar (31 mrt. 2007)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
14
8
2025/2026
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

