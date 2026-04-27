Henk Spaan vraagt zich nog altijd af wie bij Ajax verantwoordelijk is voor het ‘wegsturen’ van Bendegúz Kovács. De negentienjarige spits liet Amsterdam vorig jaar achter zich en speelt inmiddels voor AZ.

"Kovacs zat op de bank van AZ bij de bekerfinale en viel een kwartier voor tijd in tegen Go Ahead Eagles”, schrijft Spaan in Het Parool. “Hij maakte voor Jong AZ 7 doelpunten. Aan het begin van het seizoen zag ik hem nog in AZ O19, waar hij in 19 wedstrijden 16 doelpunten maakte."

In Amsterdam werd Kovács minder gewaardeerd, merkte de schrijver. “De twee jeugdtrainers van Ajax die ik sprak konden alleen maar hoofdschuddend over Kovacs praten. Het is een naam die op De Toekomst nog vaak zal vallen. Voor Ajax O19 speelde hij 21 keer en maakte 10 doelpunten, genoeg om hem weg te sturen.”

“Wie was daarvoor verantwoordelijk? Wie durft zich te melden?”, vraagt Spaan zich af. “Het zal stil blijven in de kantoren van het management. Nu beschikken ze inderdaad over Emre Ünüvar, een ijskoude spits die vorige week zaterdag nog scoorde tegen AZ uit een corner, hard in het dak van het doel, wel verloren, maar dat lijkt me geen reden om een ander groot talent zomaar te laten lopen.”

Volgens Spaan heeft de jonge Hongaar veel potentie als voetballer. “Voor zijn lengte heeft Kovacs een opvallende techniek, kan ook op 10 met gemak meekomen. Zijn grootste kwaliteit, zei een scout van AZ, is zijn ijzige kalmte in de buurt van het doel. Hij gaat ver komen.”

Kovács maakte in de zomer van 2021 de overstap van het Hongaarse Debrecen naar ARC uit Alphen aan den Rijn. Na twee seizoenen bij de amateurclub werd de spits opgepikt door Ajax. Afgelopen zomer werd hij echter weggestuurd uit Amsterdam, waarna hij de stap maakte naar provinciegenoot AZ. Spaan beweerde eerder dat Marijn Beuker daar verantwoordelijk voor is, iets wat de directeur voetbal zou ontkennen.