Perez ziet groot probleem voor Godts: 'Hoe kan hij naar de Premier League?'

28 april 2026, 05:55
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Kenneth Perez betwijfelt of Mika Godts toe is aan een transfer naar het buitenland. Dat de aanvaller van Ajax zaterdag met kramp uitviel in de wedstrijd tegen NAC Breda, is volgens Perez een veeg teken.

Godts was cruciaal met een assist en een prachtig doelpunt. Perez heeft echter zijn bedenkingen bij de fitheid van Godts en die van andere Ajacieden. “Op het oog zien de spelers er geweldig uit. Buikspieren, echt niet normaal. Alleen ik zie Godts tegen NAC met kramp. Hij heeft waarschijnlijk de ambitie om in de Premier League te spelen, maar ik zou niet weten hoe. Dat kan niet, als je dat ziet...”

Journalist Willem Vissers keek op van de verklaring die Óscar García gaf over krampgevallen bij Ajax. “Dan zegt hij: we zijn aan het einde van een zwaar seizoen. Maar wat is er dan zwaar geweest? Waar is het seizoen precies zwaar geweest? Ze zullen veel wedstrijden gespeeld hebben, maar ze zetten nauwelijks druk in wedstrijden.”

Perez wijst op mentale gedeelte van topsporter zijn. “Voetballer zijn is mentaal een zwaar beroep. Als je in de koolmijnen werkt, snap ik dat je daarom moet lachen. Maar heel veel mensen hebben een mening over je”, zegt de analist bij Voetbalpraat. “Daar kan niet iedereen mee omgaan. Mensen kunnen dat mentaal moeilijk vinden. De druk, verwachtingen, al die dingen. Het kan mentaal gewoon zwaar zijn.”

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
16
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

