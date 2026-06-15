Malen spreekt openhartig over groot gemis

heeft in een openhartig interview met Day1 uitgebreid stilgestaan bij zijn voormalige zaakwaarnemer Mino Raiola. De aanvaller van AS Roma, die momenteel met het Nederlands elftal actief is op het WK, spreekt met veel respect over zijn oude mentor. Volgens de Oranje-international speelde de invloedrijke voetbalmakelaar een cruciale rol in zijn vroege jaren als profvoetballer.

Raiola overleed in april 2022 aan de gevolgen van longproblemen in een ziekenhuis in Milaan. De impact van dat verlies is nog altijd voelbaar bij Malen. "Hij was heel belangrijk voor mij", vertelt hij. "Ik was heel jong en voetbal is ook een harde wereld en hij was echt iemand die er voor je was." De leegte die achterbleef na het wegvallen van de markante Italiaanse Nederlander raakte de spits diep. "Toen hij helaas overleed voelde ik echt: die persoon in jouw hoek is er niet meer. Niet alleen als mens, maar ook echt in de voetbalwereld", vertelt hij openhartig.

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In de voetbalwereld stond Raiola bekend als een van de machtigste figuren, die grote namen als Zlatan Ibrahimović, Erling Haaland en Paul Pogba bijstond. Volgens Malen stelde de zaakwaarnemer zich in lastige onderhandelingen altijd als een schild op voor zijn cliënten. "In een onderhandeling durfde hij wel te zeggen: als jullie niet voldoen, dan komt hij gewoon niet", herinnert de WK-ganger zich. "En dan had hij ook de ballen om dat te doen. Als je zo jong bent, durf je dat zelf nog niet", verklaart de rappe aanvaller.

Naast de reputatie van meedogenloze onderhandelaar koestert Malen vooral de menselijke kant van zijn vroegere mentor. "Behalve dat was hij ook een goed mens. Hij was grappig, eerlijk", stelt de buitenspeler. "Soms mis ik hem echt. Iedereen die met hem gewerkt heeft, heeft zo zijn verhalen met hem en negen van de tien zijn heel mooi. Zo wil ik hem ook herinneren", klinkt het. De persoonlijke band met Raiola blijft, los van alle zakelijke belangen, een ankerpunt voor de international. "Het was iemand die echt in jouw hoek stond", besluit hij lovend.