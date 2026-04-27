Mika Godts krijgt plots felle kritiek bij ESPN: ‘In minuut 79…’

Het gaat zondagavond in het ESPN-televisieprogramma Dit was het Weekend uitgebreid over . De Belgische linksbuiten van Ajax blonk zaterdagavond met een magistraal solodoelpunt uit in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-2 zege), maar presentator Wouter Bouwman plaatst plots een kritische kanttekening.

Godts ging zaterdag de wereld over met het doelpunt dat hij in de eerste helft maakte tegen NAC Breda. De twintigjarige Belg slalomde voorbij meerdere verdedigers van NAC én de doelman, alvorens hij de bal in een leeg doel schoof. Godts had daarvoor al de assist geleverd bij de openingstreffer van Oscar Gloukh.

Godts staat inmiddels op 16 doelpunten en 11 assists in 29 wedstrijden dit seizoen in de Eredivisie en dus rijst de vraag of de dribbelaar toe is aan een stapje hogerop. Analist Kenneth Perez erkent dat Godts ‘een hele bijzondere speler is’. “Maar het geeft 0,0 garantie dat hij in de Premier League een rol van betekenis kan spelen”, voegt de Deen eraan toe.

Perez trekt de parallel met Antony, die in de zomer van 2022 voor ruim negentig miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Manchester United en uiteindelijk flopte in Engeland. “Ik moet altijd denken aan Antony: een geweldige speler in de Eredivisie. Dan kom je in de Premier League en speel je tegen spelers die net zo snel als jij zijn, maar ook nog kunnen verdedigen en echt bikkels zijn. Dan is het toch wat lastiger.”

“Hij is misschien wel rijp voor een stap naar de Italiaanse competitie”, vervolgt Perez over Godts. “Daar zal hij het denk ik fantastisch doen. Ik denk dat Engeland voor alle spelers uit de Eredivisie te moeilijk is om in één keer heen te gaan.”

Hoewel Godts na zijn optreden tegen NAC op veel complimenten kan rekenen, klinkt er ook kritiek. Aanleiding is een moment in de 79ste minuut van de wedstrijd, waarbij de vleugelaanvaller na een schot op doel met kramp naar de grond ging en uiteindelijk gewisseld moest worden. “Dit was een moment dat ik aan jou moest denken, Kenneth”, zegt Bouwman. “Hier krijgt hij namelijk in minuut 79 kramp. In deze fase van de competitie, zonder dubbelprogramma. Wat denk je dan?”

“Niet zo goed”, antwoordt Perez kort. Bouwman: “Nee, dat is echt een verbeterpunt, hè.”

“Ja, maar hij is eigenlijk altijd wel fit geweest”, neemt Perez het op voor Godts. “Eind vorig seizoen was hij even geblesseerd, maar dit seizoen niet. En daardoor heeft hij ook die goede cijfers, want je hebt een constant niveau. Ik denk dat het voor hem heel fijn is dat er nog een voetballer bij is gekomen met Berghuis. Met hem kan hij voetballen”, aldus de oud-voetballer.