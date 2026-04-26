Terugkeer Daley Blind bij Ajax wordt een stuk onzekerder

De terugkeer van naar Ajax is nog allesbehalve zeker, zo weet zijn vader Danny. Zijn huidige club Girona gaat proberen het contract van de routinier te verlengen.

Eerder deze maand zei clubwatcher Tim van Duijn dat de terugkeer van Blind 'met potlood' kan worden ingevuld. Een pen hoeft er voorlopig niet aan te pas te komen.

Artikel gaat verder onder video

"Girona wil verlengen. Die zullen nog wel gaan komen”, vertelt Danny bij Ziggo Sport. Het huidige contract van zijn zoon loopt na dit seizoen af. Daley is zelf ook nog over zijn toekomst aan het nadenken, erkent Danny. “Ja, zeker.”

Blind stipt aan dat Girona nog niet veilig is in de competitie, dus dat er nog veel onzeker is. “Als vader zou ik het leuk vinden als hij naar Ajax gaat. Maar als Girona erin blijft, vind ik het prima als hij daar zou blijven. Maar goed, hij is 36. Ik ga er niet over." Girona staat op de vijftiende plek in de competitie en moet uiteindelijk minstens zeventiende worden.

Blind denkt dat zijn zoon nog altijd van toegevoegde waarde zou zijn voor Ajax. "Hij is heel fit en oogt ook zo. Ik zie nog niet een andere Daley Blind. Het is niet dat hij super snel is geworden, maar hij is super fit. Daarom is stoppen geen optie voor hem."

Hij zou het ook leuk vinden om Daley weer in Nederland te verwelkomen. "Maar dan meer voor je kleinkinderen. Dan zie je die wat meer. Meer het sociale vlak, dat zou ik leuk vinden. Maar het hoeft niet per se van mij."

Blind denkt namelijk dat LaLiga ook goed bij zijn zoon past. "Ik vind dat er goed gevoetbald wordt. Ze zijn slim daar. Dat past wel bij hem. Maar het is zijn carrière, dus hij moet de beslissingen nemen."