Live voetbal 5

Jordi Cruijff duikt op bij wedstrijd beloftenelftal Barcelona

26 april 2026, 15:25
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Technisch directeur Jordi Cruijff is zondag gespot op de tribune bij het duel tussen FC Barcelona Atlètic en CE Atlètic Lleida. Met zijn aanwezigheid in Spanje voedt de directeur van Ajax de geruchten dat hij komende transferzomer zaken wil doen bij zijn voormalige werkgever.

Zoals eerder bekend werd heeft Cruijff inmiddels een lijstje samengesteld met zes spelers van de Catalaanse grootmacht die in aanmerking komen voor een overstap naar de Johan Cruijff ArenA. De directeur onderzoekt hierbij de mogelijkheden om zowel overbodige krachten uit de hoofdmacht als aanstormende talenten uit de befaamde jeugdopleiding La Masía naar Amsterdam te halen. Vanwege de banden tussen de directeur en de Spaanse club heeft Ajax inmiddels een officiële verklaring naar buiten gebracht om vragen over mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl Cruijff in Spanje zoekt naar versterkingen, is hij binnen de muren van de Johan Cruijff ArenA tegelijkertijd bezig met een grote schoonmaak in de huidige selectie. Kasper Dolberg heeft inmiddels te horen gekregen dat hij mag vertrekken. Cruijff heeft de aanvaller in een persoonlijk gesprek de harde boodschap overgebracht dat hij op zoek mag naar een nieuwe werkgever. 

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws