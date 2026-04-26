Jordi Cruijff duikt op bij wedstrijd beloftenelftal Barcelona

Technisch directeur Jordi Cruijff is zondag gespot op de tribune bij het duel tussen FC Barcelona Atlètic en CE Atlètic Lleida. Met zijn aanwezigheid in Spanje voedt de directeur van Ajax de geruchten dat hij komende transferzomer zaken wil doen bij zijn voormalige werkgever.

Zoals eerder bekend werd heeft Cruijff inmiddels een lijstje samengesteld met zes spelers van de Catalaanse grootmacht die in aanmerking komen voor een overstap naar de Johan Cruijff ArenA. De directeur onderzoekt hierbij de mogelijkheden om zowel overbodige krachten uit de hoofdmacht als aanstormende talenten uit de befaamde jeugdopleiding La Masía naar Amsterdam te halen. Vanwege de banden tussen de directeur en de Spaanse club heeft Ajax inmiddels een officiële verklaring naar buiten gebracht om vragen over mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

Terwijl Cruijff in Spanje zoekt naar versterkingen, is hij binnen de muren van de Johan Cruijff ArenA tegelijkertijd bezig met een grote schoonmaak in de huidige selectie. Kasper Dolberg heeft inmiddels te horen gekregen dat hij mag vertrekken. Cruijff heeft de aanvaller in een persoonlijk gesprek de harde boodschap overgebracht dat hij op zoek mag naar een nieuwe werkgever.