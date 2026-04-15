Het is zo goed als zeker dat komende zomer terugkeert bij Ajax, aldus clubwatcher Tim van Duijn in de Pantelic Podcast. De inmiddels 36-jarige verdediger annex middenvelder beschikt bij zijn huidige club Girona over een aflopend contract en zou zijn loopbaan 'heel graag' willen afsluiten met een derde periode in de Johan Cruijff ArenA.

Vorige week wist transferjournalist Mounir Boualin te melden dat technisch directeur Jordi Cruijff de selectie van Ajax komende zomer op maar liefst zeven posities zou willen versterken. Daarbij zou Blind 'nog steeds op de lijst staan'.

'Grim wilde hem liever hebben dan Manuel Ugarte'

In de Pantelic Podcast krijgt Van Duijn de vraag of hij komende zomer 'bepaalde transfers' verwacht bij Ajax. "Ik denk dat Daley Blind wel de meest voor de hand liggende is", zegt de Ajax-watcher van VI. "Als je er eentje in kan vullen, dan is die het. In de zomer was er al sprake van en in de winter ook. Toen wilde Fred Grim hem graag hebben, boven Manuel Ugarte nog, volgens mij. Maar dat ging toen niet, Girona vroeg uit mijn hoofd een ton of vijf, zes. Dat was een clausulebedrag in zijn contract, dat wilde Ajax toen niet betalen. Maar hij wordt transfervrij en wil heel graag afsluiten bij Ajax, dus die kun je wel met potlood invullen, dat die terugkomt", aldus Van Duijn.

Blind doorliep de jeugdopleiding van Ajax en brak bij die club, na een verhuurperiode bij FC Groningen, definitief door in het eerste elftal. Na het WK van 2014 verliet hij de Amsterdammers voor een avontuur bij Manchester United, om vier jaar later de omgekeerde weg te bewandelen en te beginnen aan zijn tweede periode bij Ajax. Na onenigheid met toenmalig trainer Alfred Schreuder vertrok Blind in de winter van 2023 transfervrij naar Bayern München, waar hij nauwelijks aan bod kwam. Een halfjaar later tekende hij bij Girona, waar zijn contract over een paar maanden afloopt.

Bij de huidige nummer elf van LaLiga is Blind nog altijd wekelijks verzekerd van een basisplaats. Dit seizoen stond hij, voornamelijk als centrale verdediger, in 27 van de 31 competitiewedstrijden van Girona aan de aftrap. In 24 van die wedstrijden maakte hij de volledige 90 minuten vol. De huidige trainer van Blind, Míchel, wordt in de wandelgangen genoemd als kandidaat om komende zomer hoofdtrainer van Ajax te worden.