Jordi Cruijff hoopt de selectie van Ajax komende zomer op liefst zeven posities te versterken, zo weet transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. De technisch directeur aast onder meer op een ervaren 'nummer 6', waarbij oude bekende Daley Blind (36) als één van de kandidaten geldt.

Cruijff trad per 1 februari officieel in dienst als technisch directeur van Ajax. Op de achtergrond had de zoon van clubicoon Johan in januari al de nodige inspraak in het transferbeleid. Kort na zijn aanstelling voerde Cruijff twee trainerswissels door. Eerst moest Willem Weijs bij Jong Ajax het veld ruimen om plaats te maken voor de Spanjaard Óscar García. Later moest interim-hoofdtrainer Fred Grim er bij het eerste ook aan geloven en werd García intern doorgeschoven naar de hoofdmacht.

Komende zomer hoopt Cruijff het basiselftal van Ajax op zeven posities te versterken, zo weet Boualin te melden. De club neemt mogelijk afscheid van doelman Vítezslav Jaros, rechtsback Anton Gaaei, centrale verdediger Josip Sutalo, linksbacks Owen Wijndal én Takehiro Tomiyasu en mogelijk ook Oleksandr Zinchenko. Daarom zouden er in ieder geval een nieuwe eerste keeper, een rechtsback, een rechter centrale verdediger én een linksback op het verlanglijstje staan.

Daarnaast aast Ajax, zoals de afgelopen transferperiodes ook al het geval was maar steeds mislukte, komende zomer op een nieuwe verdedigende middenvelder. Het contract van Jorthy Mokio (18) werd deze week al opengebroken, maar daarnaast moet er nu eindelijk een keer een ervaren vervanger voor Jordan Henderson komen. "Daley Blind staat inderdaad nog steeds op de lijst bij Ajax. Een jongen van de club, die zowel Ajax als de Eredivisie kent. Daarnaast, zo laat hij ook bij Girona zien, nog steeds een heel goede speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Centraal in de verdediging, linksback, als verdedigende middenvelder", schrijft Boualin.

Op het middenveld van Ajax hoeft er verder weinig bij te komen, schrijft Boualin voorts. In de voorhoede zouden echter nog wél twee versterkingen nodig worden geacht. Ten eerste zou er een nieuwe rechtsbuiten moeten komen, omdat Steven Berghuis ondanks een doorlopend contract tot medio 2027 mogelijk gaat vertrekken én omdat winteraanwinst Maher Carrizo nog niet klaar lijkt voor een basisplaats. Daarnaast lijkt Wout Weghorst, wiens contract afloopt, ook te vertrekken, waardoor de komst van een nieuwe spits eveneens noodzakelijk wordt geacht. Kasper Dolberg lijkt overigens wél te blijven, Don-Angelo Konadu wordt mogelijk op huurbasis elders in de Eredivisie of een andere competitie gestald, aldus Boualin.