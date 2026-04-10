heeft tegen de nadrukkelijke wens van zijn eigen vader in zijn contract bij Ajax verlengd. Door een aantal goede gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff besloot de achttienjarige Belg tóch voor een langer verblijf in Amsterdam te opteren. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Ajax maakte gisteren (donderdag) plots bekend dat de verbintenis van Mokio is opengebroken en verlengd tot medio 2031, waardoor hij maar liefst vier jaar langer vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Cruijff toonde zich in een eerste reactie verguld met het nieuws: "Jorthy is nog maar net 18 jaar en hij heeft al bijna 50 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld. In heel Europa is bekend hoeveel talent hij heeft. Wij zijn heel blij dat hij naar ons toe kwam om te zeggen dat hij graag langer bij ons wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer van waarde zijn voor Ajax. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende seizoenen nog veel plezier aan hem gaan beleven", aldus Cruijff.

In de podcast van De Telegraaf komt de contractverlenging van Mokio eveneens ter sprake. "Daar zag het heel lang niet naar uit", vertelt Verweij. "Mokio is achttien, dus mag het zelf beslissen. Zijn vader wordt omschreven als een nogal aparte man die aanstuurde op een vertrek bij Ajax. Mokio had een contract tot 2027, dat houdt in dat als ze hem niet hadden kunnen verlengen, dat ze hem komende zomer hadden moeten verkopen om toch nog iets aan hem over te houden. Alleen: Jordi Cruijff heeft met die jongen gesproken, meerdere keren, en die jongen heeft zelf ook aangegeven dat hij openstond voor een langer verblijf. Dat was tegen het zere been van zijn vader. Maar ondanks de mening van zijn vader en door de gesprekken van Cruijff en het toekomstplan dat is geschetst, heeft hij toch zijn handtekening onder een contract tot 2031 gezet."

Presentator Pim Sedee vraagt Verweij of Ajax in Mokio de nieuwe 'nummer 6' of een 'nummer 8' ziet. "Hij kan ook als linksback spelen", stipt Verweij daarop aan. "Maar ik denk wel als controlerende middenvelder. Er is nog van alles op aan te merken, er moet nog heel veel beter. Tegen FC Twente (1-2, red.) was hij heel matig. Maar het is wel zonder meer een heel groot talent. En die wedstrijd tegen Union Sint-Gillis, uit in Brussel, daar speelde hij misschien wel zijn beste wedstrijd van allemaal", aldus de clubwatcher.