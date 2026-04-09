heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder lag nog vast tot medio 2027, maar heeft zijn verbintenis verlengd tot medio 2031. Daarmee komt er een einde aan de speculaties over een vertrek.

Ajax pikte Mokio in de zomer van 2024 transfervrij op bij KAA Gent. De jonge middenvelder staat te boek als groot talent en kreeg de voorbije seizoenen regelmatig de gelegenheid om zich te laten zien in het eerste elftal. De afgelopen maanden klonken er regelmatig twijfels over de toekomst van de Belg, die niet tevreden zou zijn in Amsterdam.

Inmiddels is duidelijk dat technisch directeur Jordi Cruijff erin is geslaagd om Mokio te overtuigen langer bij Ajax te blijven. De middenvelder lag nog vast tot medio 2027, maar heeft zijn contract nu verlengd tot medio 2031. Tot dusver speelde Mokio 48 wedstrijden voor Ajax 1, waarin hij zes keer trefzeker was.

Cruijff is erg blij met de contractverlenging van Mokio. “Jorthy is nog maar net 18 jaar en hij heeft al bijna 50 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld. In heel Europa is bekend hoeveel talent hij heeft. Wij zijn heel blij dat hij naar ons toe kwam om te zeggen dat hij graag langer bij ons wil blijven”, geeft de technisch directeur aan. “Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer van waarde zijn voor Ajax. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende seizoenen nog veel plezier aan hem gaan beleven.”