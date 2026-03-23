heeft tot dusver twee contractaanbiedingen van Ajax van tafel geveegd, zo schrijft Sacha Tavolieri namens het Zwitserse Sky Sport. Volgens de Belgische transferexpert zijn de achttienjarige middenvelder en diens entourage van mening dat de aanbiedingen van Ajax niet in lijn waren met zijn recente prestaties en ontwikkeling.

Mokio beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2027 en de Amsterdammers zouden graag langer verder willen met de talentvolle middenvelder. Inmiddels zou de club hem al twee keer een aanbieding hebben gedaan voor een nieuwe verbintenis, maar tot twee keer toe is dit door zijn entourage afgewezen. Het management van Mokio is namelijk van mening dat de voorstellen van Ajax niet overeenkomen met zijn recente prestaties en ontwikkeling. “Mokio wil erkenning voor zijn ware potentie”, aldus Tavolieri.

De situatie bij Ajax is inmiddels wel flink veranderd, aangezien Jordi Cruijff de rol van technisch directeur heeft overgenomen van Alex Kroes. De nieuwe bestuurder zou ‘een cruciale rol’ kunnen vervullen in de toekomst van Mokio bij Ajax. Intern bij de club heeft men er vertrouwen in dat Cruijff de Belg kan overtuigen zich opnieuw aan de Amsterdammers te verbinden.

Tavolieri stelt echter dat het momenteel waarschijnlijker is dat Mokio vertrekt dan bijtekent. Wel benadrukt hij dat er nog geen beslissing is genomen, maar er wel sprake is van een ‘aanzienlijke kloof’ tussen vraag en aanbod. Verschillende Engelse, Franse en Italiaanse clubs zouden de situatie in de gaten houden. In november meldde Tavolieri ook al dat Mokio niet bij leek te gaan tekenen, omdat hij niet overtuigd zou zijn van het sportieve plan in de Johan Cruijff ArenA.