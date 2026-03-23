Jorthy Mokio heeft tot dusver twee contractaanbiedingen van Ajax van tafel geveegd, zo schrijft Sacha Tavolieri namens het Zwitserse Sky Sport. Volgens de Belgische transferexpert zijn de achttienjarige middenvelder en diens entourage van mening dat de aanbiedingen van Ajax niet in lijn waren met zijn recente prestaties en ontwikkeling.
Mokio beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2027 en de Amsterdammers zouden graag langer verder willen met de talentvolle middenvelder. Inmiddels zou de club hem al twee keer een aanbieding hebben gedaan voor een nieuwe verbintenis, maar tot twee keer toe is dit door zijn entourage afgewezen. Het management van Mokio is namelijk van mening dat de voorstellen van Ajax niet overeenkomen met zijn recente prestaties en ontwikkeling. “Mokio wil erkenning voor zijn ware potentie”, aldus Tavolieri.
De situatie bij Ajax is inmiddels wel flink veranderd, aangezien Jordi Cruijff de rol van technisch directeur heeft overgenomen van Alex Kroes. De nieuwe bestuurder zou ‘een cruciale rol’ kunnen vervullen in de toekomst van Mokio bij Ajax. Intern bij de club heeft men er vertrouwen in dat Cruijff de Belg kan overtuigen zich opnieuw aan de Amsterdammers te verbinden.
Tavolieri stelt echter dat het momenteel waarschijnlijker is dat Mokio vertrekt dan bijtekent. Wel benadrukt hij dat er nog geen beslissing is genomen, maar er wel sprake is van een ‘aanzienlijke kloof’ tussen vraag en aanbod. Verschillende Engelse, Franse en Italiaanse clubs zouden de situatie in de gaten houden. In november meldde Tavolieri ook al dat Mokio niet bij leek te gaan tekenen, omdat hij niet overtuigd zou zijn van het sportieve plan in de Johan Cruijff ArenA.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
"Jorthy Mokio wil erkenning voor zijn ware potentie”.... Hij is "niet overtuigd van het sportieve plan in de Johan Cruijff ArenA"... We hebben het hier over een speler van 18 (!) jaar, die weliswaar heel veel talent heeft, maar ook nog veel moet leren. Deze jongeman en zijn entourage zouden eens wat realistischer moeten nadenken. Tot nu toe heeft hij een paar aardige wedstrijden gespeeld, maar kom óp... we hebben het hier niet over een wekelijkse uitblinker. Minder hoog in de boom gaan zitten en meer geduld hebben !
