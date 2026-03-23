Live voetbal

Jordi Cruijff plant grote renovatie bij Ajax na pijnlijk gelijkspel in Klassieker

23 maart 2026, 11:55
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ajax-trainer Óscar García hoopte afgelopen weekend in de Klassieker met lef voor de dag te komen, maar de Spanjaard zag in De Kuip vooral onmacht bij zijn elftal. Waar de Amsterdammers vooraf de intentie hadden om te domineren in de geest van Johan Cruijff, verviel de ploeg tegen Feyenoord in reactievoetbal. Technisch directeur Jordi Cruijff verklaart bij het AD dat het contrast met de clubfilosofie momenteel pijnlijk groot is en dat er een enorme klus wacht om de selectie weer op niveau te krijgen.

De confrontatie met Feyenoord was voor de supporters een zware zit, zeker nadat velen van hen onlangs de première van de nieuwe documentaire over Johan Cruijff hadden bijgewoond. In die film werd de legendarische nummer veertien geprezen om zijn aanvallende en dominante spelopvatting, maar daar was in Rotterdam weinig van terug te zien. Hoewel talenten als Sean Steur en Jorthy Mokio mochten opdraven, werd Ajax het overgrote deel van de wedstrijd vastgepind op de eigen helft. De ploeg slaagde er niet in om onder de druk van Feyenoord uit te voetballen.

Artikel gaat verder onder video

García, die zelf nog onder Cruijff debuteerde bij FC Barcelona, had voorafgaand aan het duel nog strijdbare taal gesproken. "Ik wil graag winnen en dat willen wij op de Ajax-manier doen", zo klonk het uit de mond van de oefenmeester. In de praktijk bleek zijn elftal echter niet in staat om die woorden kracht bij te zetten. "We wisten dat ze zouden aanvallen. Wij wilden een extra middenvelder creëren", legde García na afloop uit. "Dat lukte de ene keer beter dan de andere", aldus de Spanjaard.

Voor technisch directeur Jordi Cruijff legde het povere optreden in de Klassieker pijnlijk bloot hoeveel werk er aan de winkel is. Hij is van plan om de selectie van Ajax deze zomer grondig te renoveren. Dit is niet alleen nodig vanwege een gebrek aan kwaliteit, maar ook omdat diverse spelers door hun contractsituatie of ontwikkeling voor verkoop in aanmerking komen. De club heeft de tientallen miljoenen van de tweede plaats in de Eredivisie keihard nodig om deze kwaliteitsimpuls te kunnen financieren, maar door het gelijkspel in Rotterdam blijft dat gat met de concurrentie aanzienlijk.

Tijdens het duel werd ook duidelijk dat de bezetting op de vleugels in de defensie een punt van zorg is. Lucas Rosa maakte een onzekere indruk, terwijl Takehiro Tomiyasu weliswaar een goede indruk achterliet, maar met kramp het veld moest verlaten. De Japanner beschikt bovendien over een aflopend contract, waardoor Cruijff weet dat hij op de backposities aan de slag moet. Ook de situatie van Wout Weghorst is onzeker; de spits kreeg de voorkeur boven Kasper Dolberg, maar zijn verbintenis loopt na dit seizoen af. Over zijn toekomst moet op korte termijn een beslissing worden genomen.

Naast de technische tekortkomingen kampt Ajax ook met een gebrek aan leiderschap binnen de lijnen. In de tweede helft slaagde de ploeg er wederom niet in om een opportunistische tegenstander van het eigen doel te houden, wat de roep om nieuwe leiders versterkt. Ondanks de moeizame fase waarin de club verkeert, blijft García strijdbaar. De suggestie dat hij vrede zou hebben met het vertoonde spel, wees hij resoluut van de hand. "Ik ben een slechte verliezer", aldus de trainer. "Dus je kent me niet goed", zo besluit García.

0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws