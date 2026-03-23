Live voetbal

Louis van Gaal blijft langer aan als adviseur van Ajax

23 maart 2026, 13:16
Louis van Gaal
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Louis van Gaal blijft actief als adviseur van Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. De voormalig trainer heeft een overleg gehad met de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen Lesley Bamberger en voetbalcommissaris Edo Ophof, waar uit naar voren kwam dat de inbreng van Van Gaal nog steeds op prijs wordt gesteld.

Van Gaal begon in oktober 2023 als adviseur bij Ajax, toen toenmalig president-commissaris Michael van Praag hem naar de Johan Cruijff ArenA haalde. Nadat de voormalig voorzitter van de KNVB vertrok uit Amsterdam, bleef Van Gaal ook in de periode waarin Carolien Gehrels voorzitter van de rvc was aan de club verbonden.

Artikel gaat verder onder video

Ook de nieuwe rvc, die eerder deze maand werd benoemd, zal Van Gaal van advies blijven voorzien. Hierover sprak de oud-bondscoach onlangs met Bamberger en Ophof, terwijl hij eerder ook een gesprek heeft gehad met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. Dat Johan Cruijff en Van Gaal elkaar niet goed lagen, maakt volgens de bestuurder van de Amsterdammers niet uit.

Cruijff liet in een interview in februari weten de input van Van Gaal te waarderen, maar hij kon destijds niet zeggen of de oud-trainer aan zou blijven. Nu is duidelijk dat hij langer blijft, maar het is onbekend hoe hij de rol gaat invullen. In ieder geval is er genoeg te doen in de Johan Cruijff ArenA, waar het de afgelopen jaren op bestuurlijk en sportief vlak onrustig is.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws