Spaan diep teleurgesteld in Godts na Klassieker

speelde zondag een van zijn minste wedstrijden van dit seizoen. De Belgische vleugelaanvaller kon totaal geen stempel drukken op de Klassieker, die in 1-1 eindigde. Henk Spaan verbaasde zich vooral over de acties van Godts in de slotfase van de wedstrijd.

Sean Steur had de Amsterdammers vlak na rust fraai op voorsprong geschoten, toen Feyenoord meer en meer besloot te komen. Uiteindelijk lokte Jordan Lotomba in de vijandelijke zestien een overtreding van Kian Fitz-Jim uit, waardoor de thuisploeg een penalty kreeg. Jakub Moder schoot beheerst binnen.

Na de 1-1 hoopte Ajax nog een laat overwinningsdoelpunt te maken, maar dat kwam er niet van. Godts was daar bijna hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor, weet Spaan. "Het raarste moment kwam in de 94ste minuut", begint de journalist in zijn column voor Het Parool. "Mokio stond klaar om een vrije trap te nemen toen Godts Feyenoord seconden extra gaf door terug te sjokken, Mokio weg te sturen en zelf, vedette, de vrije trap te claimen. Dat werd natuurlijk niks. Godts had de bal al in de 89ste en de 93ste minuut verloren, gaf die vrije trap weg en verloor de bal nog eens in de 96ste minuut. Vier keer de bal kwijt in money time." De kansen op een late overwinning voor Ajax werden door Godts zelf geminimaliseerd.

Spaan heeft niet genoten van de 'slechte' Klassieker., maar genoot wel van wat jonge jongens. "Steur en Mokio de enige twee lichtpunten, twee jongens van 18 jaar. Mokio die matige passes goed aannam, voortdurend voor een man kwam om een bal te onderscheppen of te heroveren. Steur met zijn mooie schot", verwijst de columnist naar de 1-0. Spaan sluit af met enkele korte conclusies. "Tactisch deed Ajax het niet slecht: Valente tamelijk onzichtbaar. Fitz-Jim en Bounida vielen slecht in en Hadj-Moussa was beter dan Godts."