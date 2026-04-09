Freek Jansen denkt dat het een goede zaak is als Ajax komende zomer gaat proberen om en terug te halen naar Amsterdam, stelt hij in de Pak Schaal Podcast. De verslaggever stelt dat dit soort spelers het ‘Ajax-gevoel’ kunnen laten terugkeren in de kleedkamer.

Ajax beleeft weer een seizoen om snel te vergeten. Met nog vijf wedstrijden te spelen staan de Amsterdammers op de vijfde plaats, zes punten minder dan nummer twee Feyenoord. Jordi Cruijff, die in februari Alex Kroes opvolgde als technisch directeur, zal komende zomer flink aan de bak moeten om een sterke selectie samen te stellen die weer mee kan draaien in de Nederlandse top.

Artikel gaat verder onder video

Als Jansen het voor het zeggen had, zou hij proberen om oud-spelers als Veltman en Van de Beek terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. “Je mag heel blij zijn als die oud-Ajacieden willen terugkeren”, zo geeft de hoofdredacteur van Voetbal International aan. “Als je een seizoen Veltman en Klaassen in de kleedkamer hebt, dan komt het Ajax-gevoel wel weer even naar boven”, denkt hij. Jansen haalt aan dat Veltman gewoon fit is en regelmatig in de basis staat bij Brighton & Hove Albion. “Dan kun je echt wel wat.”

Ook de terugkeer van Van de Beek zou volgens Jansen een goede zet zijn. “Dat is, als hij fit is, ook een serieuze optie om weer terug te halen.” De middenvelder scheurde in september zijn achillespees af, maar keert naar eigen zeggen binnenkort weer terug op het trainingsveld. “Als je Veltman en Van de Beek terug kunt halen, mag je echt blij zijn”, besluit Jansen. Veltman beschikt over een aflopend contract bij Brighton, terwijl Van de Beek nog tot medio 2028 vastligt bij Girona.