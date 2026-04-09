Duncan Stutterheim is dinsdag met enkele opvallende uitspraken over Ajax gekomen. Het kersverse lid van de raad van commissarissen heeft ‘geen verstand van voetbal’, zo geeft hij eerlijk toe tegenover Wilfred Genee in Zolang het leuk is. Verder kon hij lachen om de laatste plaats van de Amsterdammers in seizoen 2023/24.

Op maandag 9 maart werd de nieuwe raad van commissarissen van Ajax officieel benoemd. De nieuwe voorzitter is Lesley Bamberger. Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof, Dirk Anbeek en Stutterheim completeren de nieuwe rvc van de Amsterdammers. Daags na Feyenoord – Ajax (1-1) schoof Stutterheim aan bij de BNR-podcast van Genee.

Hij laat zich meteen uit over een duidelijke nieuwe afspraak: “Een hele belangrijke is dat wij als commissarissen niet met de media praten. Ik praat hier niet als commissaris over wat ik vind, wat er gebeurt of wat er speelt. Dat is echt niet aan ons. Het gaat over Ajax en de directie, wie zijn wij nou? Wij hebben een toezichthoudende rol”, aldus Stutterheim.

De medeoprichter van entertainmentbedrijf ID&T geeft toe dat hij die afspraak soms lastig vindt om te waarborgen. “Het is moeilijk, want ik ben natuurlijk ook een flapuit. Ik stond laatst op een podium en toen kreeg ik ook zo’n vraag. Het is dan voor het eerst dat ik moet zeggen: daar kan ik niet inhoudelijk op reageren. Voor de rest kun je me alles vragen, maar inhoudelijk over Ajax kan en wil ik echt niks zeggen.”

Toch stelt het kersverse rvc-lid dat een Sven Mislintat-verhaal zoals in 2023 nooit meer mag voorkomen. “Daar hadden de toezichthouders moeten zeggen: hé jongens, dit loopt echt uit de pas. Dat is onze rol.” Ook stelt Genee hem de vraag wat hij van Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van Ajax, vindt: “Dat weet ik niet. Hij moet nog beginnen, toch? Ik heb geen verstand van voetbal. Ik ben een fan... Iedereen heeft zijn rol en mijn rol is om niet inhoudelijk over voetbal te praten, want ik heb daar geen verstand van”, is Stutterheim eerlijk.

Verder in het gesprek laat Genee weten dat zijn voorkeur eerder uitgaat naar Feyenoord dan naar Ajax. Volgens hem heeft dat ermee te maken dat succes in Rotterdam, net als bij zijn eigen club Cambuur, minder vanzelfsprekend is. Daarbij wordt aangehaald dat Ajax twee seizoenen geleden ook flink in de problemen zat en zelfs korte tijd onderaan stond.

"Het was fantastisch voor ons", is de opvallende reactie van Stutterheim. "Wij zijn de beste. Dat we dan een keer laatste stonden: ik vond het heel grappig achteraf. Op dat moment zelf niet."