Wagelaar sloopt Sutalo: ‘Schandalig, ik zou zeggen: speel maar met 10 man’

9 april 2026, 14:50
Youri Baas Ajax FC Twente
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

René Wagelaar is geen fan van Ajax-verdediger Josip Sutalo, zo laat hij weten in VoetbalTijd. Volgens de oud-zaakwaarnemer maakte de Kroaat een matige indruk tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2).

Door een fraaie treffer van Bart van Rooij won Twente vorige week zaterdag dik en dik verdiend op bezoek bij Ajax. “Ajax mocht nooit aanspraak maken op een punt”, zo oordeelt Wagelaar.

De analist richt zijn pijlen op Sutalo, die wederom een ongelukkige wedstrijd kende. “Twente kreeg veel grote kansen. Ik weet niet wat Sutalo daar achterin doet… Dan zou ik als medespeler zeggen: we spelen vandaag wel gewoon met tien man. Dat hij erbij loopt is ongelooflijk”, oordeelt de altijd kritische oud-zaakwaarnemer.

“Hij staat trillend op zijn benen in de Arena. En wat doet hij bij die goal van Van Rooij? Jonge, jonge. Hij loopt erachteraan, Van Rooij kapt één keer naar links en Sutalo is zes meter verder. Ik dacht: wat gaat die nou doen? Hij heeft twintig miljoen euro gekost en verdient een salaris wat wij samen nog niet verdienen. Het is toch schandalig dat zo’n speler bij Ajax rondloopt”, stelt Wagelaar.

‘FC Twente hoeft niet bang te zijn voor Ajax’

Door de overwinning van Twente klom de ploeg van John van den Brom over Ajax op de ranglijst. De Tukkers bezetten nu de vierde plaats in de Eredivisie en doen weer mee voor plek twee. Wagelaar verwacht dat Twente ook volgend seizoen hoge ogen kan gooien in de competitie. “FC Twente hoeft de komende twee jaar niet bang te zijn voor Ajax, schrijf dat maar vast op. En Feyenoord doet ook niet mee. Als Twente slim inkoopt en verkoopt, doe je volgend jaar honderd procent mee voor plek twee.”

dilima1966
3.429 Reacties
1.032 Dagen lid
16.913 Likes
dilima1966
Hij is niet de enige grootste deel supporters zien hem liever gaan

Jopie14
228 Reacties
64 Dagen lid
255 Likes
Jopie14
Niet alleen hij. Er mogen er nog wel wat richting de uitgang.

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
20
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

