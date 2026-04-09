René Wagelaar is geen fan van Ajax-verdediger , zo laat hij weten in VoetbalTijd. Volgens de oud-zaakwaarnemer maakte de Kroaat een matige indruk tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2).

Door een fraaie treffer van Bart van Rooij won Twente vorige week zaterdag dik en dik verdiend op bezoek bij Ajax. “Ajax mocht nooit aanspraak maken op een punt”, zo oordeelt Wagelaar.

Artikel gaat verder onder video

De analist richt zijn pijlen op Sutalo, die wederom een ongelukkige wedstrijd kende. “Twente kreeg veel grote kansen. Ik weet niet wat Sutalo daar achterin doet… Dan zou ik als medespeler zeggen: we spelen vandaag wel gewoon met tien man. Dat hij erbij loopt is ongelooflijk”, oordeelt de altijd kritische oud-zaakwaarnemer.

“Hij staat trillend op zijn benen in de Arena. En wat doet hij bij die goal van Van Rooij? Jonge, jonge. Hij loopt erachteraan, Van Rooij kapt één keer naar links en Sutalo is zes meter verder. Ik dacht: wat gaat die nou doen? Hij heeft twintig miljoen euro gekost en verdient een salaris wat wij samen nog niet verdienen. Het is toch schandalig dat zo’n speler bij Ajax rondloopt”, stelt Wagelaar.

‘FC Twente hoeft niet bang te zijn voor Ajax’

Door de overwinning van Twente klom de ploeg van John van den Brom over Ajax op de ranglijst. De Tukkers bezetten nu de vierde plaats in de Eredivisie en doen weer mee voor plek twee. Wagelaar verwacht dat Twente ook volgend seizoen hoge ogen kan gooien in de competitie. “FC Twente hoeft de komende twee jaar niet bang te zijn voor Ajax, schrijf dat maar vast op. En Feyenoord doet ook niet mee. Als Twente slim inkoopt en verkoopt, doe je volgend jaar honderd procent mee voor plek twee.”