FC Twente verbiedt spelers om aan te schuiven bij voetbaltalkshow

Spelers van FC Twente zullen de komende tijd niet meer aanschuiven bij voetbaltalkshow VoetbalTijd van Twente FM. De Tukkers vinden dat hoofdrolspeler René Wagelaar te kritisch is op verschillende voetballers van de club uit Enschede.

In bespreekt ex-zaakwaarnemer Wagelaar, samen met presentator Stèfan Leusink en één of twee tafelgasten, de ontwikkelingen van FC Twente en Heracles Almelo. Wekelijks verschijnen er uitzendingen op televisie of YouTube. Opvallend is dat Younes Taha afgelopen dinsdag aan tafel verscheen.

Leusink heet de speler, die door Twente wordt verhuurd aan Groningen, welkom, maar laat direct weten dat het geen vanzelfsprekendheid meer is dat FC Twente-spelers aanschuiven bij de talkshow. “Ik weet niet of dat voor Younes ook geldt, omdat hij verhuurd wordt aan Groningen, maar we hebben gesprekken gehad met Twente en daar is uitgekomen dat de spelers hier niet meer willen komen”, reageert Wagelaar.

De oud-zaakwaarnemer, die als vaste co-host van het programma zijn ongezouten mening nooit onder stoelen of banken steekt, vindt het leuk dat Taha wel aanschuift. “FC Twente vindt mij té kritisch, hoe ik me uitlaat over spelers, of het spel. De perschef heeft me daar vorig jaar over gebeld en vond mij te negatief over Daan Rots en Michel Vlap”, zegt Wagelaar eerlijk.

Hij vervolgt: “Ik geef gewoon mijn mening over de speler: als hij goed is, is hij goed, óf als ik hem niet goed vind. Als ik geen kritiek mag geven op Twente, stop ik met dit programma. Als ze hier willen komen, zijn ze van harte welkom. Willen ze dat niet, moeten ze hier wegblijven. Twente is voor mij de nummer drie van Nederland. Ik heb helemaal niks tegen FC Twente, alleen werken daar een aantal mensen met de ruggengraat van een mug. Daarom wordt het moeilijk om met die mensen in gesprek te gaan hierover.”

Wagelaar somt daarna een lijst met spelers op van wie hij wel gecharmeerd is. “Unnerstall, Van Rooij, Mats Rots, Kjolo, Orjasaeter, Weidmann, Nijstad… allemaal top.” De ex-zaakwaarnemer sluit af: “Als mens heb ik niks tegen ze, maar ik vind ze niet zo goed."