Van Wolfswinkel sluit nieuwe club uit: 'Nog een jaar Twente óf stoppen'

8 april 2026, 19:50
Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ricky van Wolfswinkel sluit uit dat hij komende zomer naar een andere club verkast. De inmiddels 37-jarige spits beschikt bij FC Twente over een aflopend contract. Voor zijn toekomst zijn er twee mogelijke scenario's, vertelt Van Wolfswinkel in een interview met Voetbal International: "Het is of nog een jaar FC Twente of stoppen."

Van Wolfswinkel is bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst van FC Twente. Hoewel hij in de eerste maanden van het seizoen nog vrijwel alles speelde, moet de routinier de afgelopen weken genoegen nemen met een rol als stand-in voor Sam Lammers.

Hoewel hij nog volop van het spelletje geniet, beseft Van Wolfswinkel dat het einde van zijn carrière nadert. "Daarom is het nu ook best een moeilijke periode, in de zin van: wat wil ik? Maar ook: wat wil FC Twente? Ik heb het er geregeld met Erik ten Hag over, die gesprekken verlopen op een goede manier. Tegelijkertijd blijft het soms best een gekke gedachte dat het over een paar weken voorbij kan zijn", zegt de spits. Eén ding is alvast zeker: Van Wolfswinkel tekent komende zomer sowieso geen contract bij een andere club: "Het is of nog een jaar FC Twente of stoppen."

FC Twente is de voorbije maanden volop gelinkt aan Wout Weghorst (33), die én uit de streek komt én bij Ajax over een aflopend contract beschikt. Van Wolfswinkel ligt niet wakker van de geruchten: "Dat is allemaal aan de club. Dat bedoel ik ook dat het niet alleen mijn beslissing is. FC Twente is echt een geweldige club, serieus, ik geniet hier nog elke dag." Ook als Weghorst inderdaad zou komen, dan zou Van Wolfswinkel een jaar door willen gaan mits hij maar belangrijk blijft. "Alleen een beetje meehobbelen voor de sfeer is niets voor mij. Ik wil echt nog een rol van betekenis op het veld kunnen spelen. Is dat geloof er niet van beide kanten, dan is het een mooi moment om te stoppen."

Ricky van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 37 jaar (27 jan. 1989)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
26
8
2024/2025
Twente
28
7
2023/2024
Twente
32
16
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45

