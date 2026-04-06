Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2) weigerde Mika Godts een hand te geven aan Ramiz Zerrouki, zo beweert Tubantia-journalist Leon ten Voorde. Tijdens het duel hadden ze al een akkefietje en dat bleek nog niet gesust.
Zerrouki behoorde tot de uitblinkers in de Johan Cruijff ArenA en opende de score. Maar hij had ook een ‘fittie’ met Godts, zo zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. “Godts was op hem doorgelopen en daar had Zerrouki wat van gezegd. Dan worden er natuurlijk wat verwensingen over en weer uitgewisseld.”
“Na afloop zie je dan wel vaak bij spelers dat ze denken: 'het was het heetst van de strijd, zand erover en we geven elkaar een hand.' Dat weigerde Godts dus. Het is ook een beetje een moeilijk mannetje, een beetje een rare jongen. Wel een hele goede voetballer”, geeft Ten Voorde verder aan.
In de wedstrijd van zaterdag gaf Godts wel een assist, maar daarna ‘zakte hij heel ver weg’ in de ogen van Ten Voorde. “Ik had ook het idee dat hij na zeventig minuten klaar was. Hij is met de nationale ploeg van België op pad geweest en heeft een verre reis gemaakt. Alleen in de tweede helft ging hij meer in de as spelen. Als hij de bal heeft dan moet je toch oppassen en kan er altijd iets gebeuren.”
Zerrouki blonk daarentegen uit. “Een Amsterdamse jongen, opgeleid bij Ajax en dan sloopt hij Ajax gewoon. Ik vond Zerrouki de beste man van het veld. Maar eigenlijk vind ik dat je er niemand uit moet lichten bij FC Twente, want de hele ploeg stond aan en won dik verdiend in Amsterdam.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.