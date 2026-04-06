'Godts weigert hand van Zerrouki na Ajax - FC Twente'

6 april 2026, 15:47
Ramiz Zerrouki en Mika Godts
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2) weigerde Mika Godts een hand te geven aan Ramiz Zerrouki, zo beweert Tubantia-journalist Leon ten Voorde. Tijdens het duel hadden ze al een akkefietje en dat bleek nog niet gesust.

Zerrouki behoorde tot de uitblinkers in de Johan Cruijff ArenA en opende de score. Maar hij had ook een ‘fittie’ met Godts, zo zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. “Godts was op hem doorgelopen en daar had Zerrouki wat van gezegd. Dan worden er natuurlijk wat verwensingen over en weer uitgewisseld.”

“Na afloop zie je dan wel vaak bij spelers dat ze denken: 'het was het heetst van de strijd, zand erover en we geven elkaar een hand.' Dat weigerde Godts dus. Het is ook een beetje een moeilijk mannetje, een beetje een rare jongen. Wel een hele goede voetballer”, geeft Ten Voorde verder aan.

In de wedstrijd van zaterdag gaf Godts wel een assist, maar daarna ‘zakte hij heel ver weg’ in de ogen van Ten Voorde. “Ik had ook het idee dat hij na zeventig minuten klaar was. Hij is met de nationale ploeg van België op pad geweest en heeft een verre reis gemaakt. Alleen in de tweede helft ging hij meer in de as spelen. Als hij de bal heeft dan moet je toch oppassen en kan er altijd iets gebeuren.”

Zerrouki blonk daarentegen uit. “Een Amsterdamse jongen, opgeleid bij Ajax en dan sloopt hij Ajax gewoon. Ik vond Zerrouki de beste man van het veld. Maar eigenlijk vind ik dat je er niemand uit moet lichten bij FC Twente, want de hele ploeg stond aan en won dik verdiend in Amsterdam.”

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
27
14
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45

